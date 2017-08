Manuel Osorio: «De esta forma no podíamos seguir, nos sentíamos acorralados» Manuel Osorio, el viernes por la noche en la sede de OSP. / Josele-Lanza Presidente de Opción Sampedreña (OSP). El presidente de OSP y concejal de Hacienda explica los motivos que han llevado a su formación a cambiar de postura e impulsar la moción HÉCTOR BARBOTTA Marbella Domingo, 13 agosto 2017, 00:49

Manuel Osorio atiende a este periódico el sábado a primera hora de la mañana. Confiesa que apenas ha podido pegar ojo tras anunciar la noche anterior que su grupo presentará una moción de censura que acabará con el gobierno tripartito de Marbella. Tras liderar en el seno de su partido la postura favorable a una alianza con el PP que perdió la votación en la noche del 31 de julio, explica cuál fue el proceso que en apenas once días condujo a un cambio de postura.

–¿Qué pasó en estos once días para que se cambiara la decisión de seguir en el gobierno tripartito?

–Nosotros ya tuvimos muchas dudas en la elección de hace diez días por cómo se estaban desarrollando los acontecimientos. Muchos condicionamientos, muchos problemas. Lo que tenemos muy claro es lo que necesitamos y lo que hay. San Pedro para funcionar necesita una serie de cosas que con Costa del Sol Sí Puede (CSSP, el grupo municipal de Podemos) es imposible. La única forma de hacer lo que se quiere en San Pedro es tener un presupuesto propio; si prorrogamos el que tenemos ahora, todo se dilataría muchísimo. No sería viable. OSP ha actuado con lealtad hacia todo el mundo, y lo que menos hemos hecho ha sido mirar por nosotros. Muchas veces hemos apoyado al equipo de gobierno en contra de nuestros intereses. Podríamos haber tomado una postura radical como CSSP de «o pasas por aquí o no te doy nada» y no lo hicimos, pero ha llegado el momento de decir que OSP quiere desarrollar su política y tener su presupuesto. De esta forma no podíamos hacerlo. Nos sentíamos acorralados. Esto no es una decisión de tres días, esto es una gota de dos años. CSSP tiene muchas cosas que a mí me agradan, hay muchas cosas que ellos proponen que se deberían hacer, pero las formas los pierden. Ahí hay dos grupos, y unos son más radicales que otros.

–¿El desencadenante fue el anuncio de los concejales de Podemos en relación a la renovación de la zona azul?

–En cuanto salió en prensa que Costa del Sol salió de esa manera amenazando con no aprobar los presupuestos lo tuvimos claro. Hay muchos compañeros que están gestionando con nosotros. Y nos piden que necesitan más personal, más camiones, más maquinaria. Y tenemos que pedir a Marbella las cosas, estamos como siempre porque no tenemos dinero en San Pedro para comprarlas.

–¿Teme sufrir presiones en los próximos días?

–Yo sé que ahora mismo nos va a caer la más grande, pero nosotros hemos tenido que tomar una determinación. Yo espero que sea lo mejor para San Pedro y por ende para Marbella también. Espero que la gente sepa verlo.

–¿La gente de San Pedro les pedía soluciones por la calle?

–Nosotros estamos en la postura más difícil de los cinco grupos políticos del Ayuntamiento. Porque el PP tiene muy definida su línea; el PSOE, tres cuartos de lo mismo, y aquí nadie ha querido mover ficha. Nadie ha querido apostar. Nosotros no queremos que esto se parte en trozos, no queremos más de lo que nos corresponde y queremos manejarlo nosotros. Hemos sido los catalizadores, los que hemos dicho que había que trabajar entre todos, pero aquí todo el mundo ha dicho «o es lo mío o no es nada». Muchas cosas se han hecho bien en estos dos años, y eso es lo que nos frenaba.

–¿Si no se tomaba esta decisión había riesgo de división en OSP?

(Hace una larga pausa precedida de un suspiro )

–No es cuestión de división. Yo lo que le diría es que lo que hay es agotamiento. Estamos agotados, estamos cansados, porque hemos querido ser lo más justos posible. Hemos sido muy honestos con los compañeros con los que hemos estado trabajando. Si muchos de nosotros no nos hemos ido ya ha sido por responsabilidad. Si no dábamos este paso no sé qué hubiese pasado, y aún así no sé qué va a pasar. Yo sé que ahora vamos a tener muchísimas presiones, pero de verdad no podíamos estar a este nivel de incertidumbre.

–Ustedes se definen como un partido sin ideología, pero la gestión sí va en una dirección o en otra. ¿Cree que van a poder hacer con Ángeles Muñoz lo mismo que pretendían hacer con el tripartito?

–Sí. A mí me han dejado trabajar tranquilo con este equipo de gobierno. Si no llega a ser por CSSP yo estoy seguro que hubiésemos llegado a acuerdos con el PSOE y con Izquierda Unida. Miguel Díaz (portavoz de IU) nos ha entendido, Pepe (por José Bernal), nos ha entendido, pero esta gente no ha entendido nada. Ángeles (por Ángeles Muñoz, candidata del Partido Popular) también tendrá que entendernos. Si nosotros le damos el gobierno al Partido Popular y después nos sentimos engañados, que no duden que si tenemos que largarnos a la oposición, lo haremos. Ahora tenemos que remar los dos en la misma dirección. Habrá que hablar mucho para llegar aa acuerdos. Tendrán que perder algo ellos algunas veces y otras veces, nosotros. Esto tiene que dar un giro y hacerse más operativo.

–Su posición ahora será más débil, con sólo dos ediles frente a los 13 del PP

–No creo que sea así porque nuestra definición la tenemos clara. Nosotros queremos coger el reglamento de distritos y aprobarlo. Queremos dotar a este distrito de su presupuesto y trabajar. En el resto de asuntos llegaremos a apoyos puntuales. Nosotros lo que queremos es trabajar, no queremos hacer política. Queremos gestionar para que San Pedro deje de ser lo que ha venido siendo en todos estos años. Lo que sí hemos puesto encima de la mesa es que con nosotros no pueden contar para temas que estén judicializados, nos mantendremos al margen.

–¿Se refiere a la cuestión de las lindes?

–Nosotros de deslinde nada. En ese asunto la postura que tenemos es la misma y no va a variar.

–¿Cómo ha influido en su decisión el retraso en las actuaciones comprometidas por la Junta de Andalucía?

–Todo suma. La Junta de Andalucía cayó en un stand-by no había forma de sacarla de ahí. Eso ha ido mermando e influyó en la decisión. Nosotros hemos cumplido, nos comprometimos a apoyar durante dos años y lo hemos hecho. Ellos han reaccionado tarde,y están cumpliendo con retraso. Yo creo que la Junta va a cumplir porque es un compromiso que han adquirido. Si no lo hace, que se justifiquen con su electorado.

–¿Cómo han valorado la polémica con Starlite y el protagonismo asumido por Podemos en ese asunto?

–Es lo que venimos diciendo. La posición que han tomado es la más fácil. Ellos se han visto en la posición de exigirle responsabilidades a la gente cuando ellos no asumen ninguna. Esto acaba agotando.

–Si se analiza el comportamiento electoral de San Pedro en las diferentes elecciones se deduce que el votante de OSP en las municipales es mayoritariamente socialista ¿Esta decisión les pasará factura electoral?

–Si nosotros cogiéramos la calculadora electoral no podríamos tirar para ningún sitio, porque cuando hace dos años tomamos la decisión de entrar en el gobierno con el PSOE e IU ya hubo gente que nos dijo que no contásemos con ellos. Ahora habrá gente que nos diga lo mismo, que somos unos traidores. Nosotros somos una fuerza política que no tiene ideales, nuestro objetivo es siempre el mismo, San Pedro. Espero que la gente dentro de dos años sepa hacer la lectura de que como aquí en San Pedro no haya un grupo que condicione a Marbella para decir qué es lo que tenemos que hacer aquí, al final la problemática general del municipio nos come. Si no hay un Pepito Grillo de San Pedro esto no funcionará. En política hay que ser valientes y tomar decisiones. Si la gente lo quiere reconocer, que lo reconozca.