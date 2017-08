IU considera una indecencia que OSP pacte "con el partido más corrupto de España" Miguel Díaz, junto al Nahuel Guzmán y Victoria Morales / Josele-Lanza El edil Miguel Díaz sostiene que la posible moción de censura rompe un proceso de recuperación de la legalidad HÉCTOR BARBOTTA Marbella Sábado, 12 agosto 2017, 17:59

El portavoz de Izquierda Unida y miembro aún del equipo de gobierno municipal de Marbella, Miguel Díaz, ha arremetido contra la iniciativa anunciada por Opción Sampedreña de romper con sus socios en el Ayuntamiento y la ha calificado de "enorme indecencia política". Díaz compareció esta mañana junto al coordinador provincial de IU, Guzmán Ahumada, y la edil Victoria Morales para reivindicar lo realizado durante estos dos años de gobierno tripartito. "Estamos haciendo una opción de cambio que ahora se trunca".

Díaz descartó que la anunciada moción de censura sea un hito de normalidad y opinó por el contrario que se trata de una prueba más de los intereses que se mueven alrededor de una ciudad como Marbella, contrarios a los intereses generales de la población. "Con esta indecencia y esta deslealtad, OSP nos ha regalado un flashback del verano de 2003", dijo en relación a la moción de censura urdida en ese año, cuando Marisol Yagüe desplazó a Julián Muñoz en una operación organizada por Juan Antonio Roca.

El concejal dijo que no hay razones fundadas y creíbles para explicar lo que calificó como un "golpe de mano" y aunque aseguró que la posición de Podemos -esgrimida como argumento para fundamentar la moción de censura por parte de OSP- no es más que una excusa, afeó al partido morado no haber estado "a la altura de las circunstancias". "Costa del Sol Sí Puede no ha estado a la altura de lo que demandaba Marbella en este momento histórico, es complicado gobernar la ciudad en esta coyuntura; hay que mantener muchos equilibrios y hay que gestionar unos tiempos difíciles de acompasar, pero para eso está la política", dijo.

En su opinión, la única explicación de la moción de censura es que el gobierno municipal había puesto fin "a la barra libre de los intereses particulares en Marbella", y acusó a OSP de haber pactado "con el partido más corrupto de España".