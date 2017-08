OSP impulsará una moción de censura con el PP ante el deterioro de la relación con Podemos Manuel Osorio y Rafael Piña, anoche en la sede de OSP en San Pedro. / Josele-Lanza El partido independiente de San Pedro responsabiliza al partido morado y exculpa al alcalde por la ruptura del pacto de izquierdas HÉCTOR BARBOTTA Marbella Sábado, 12 agosto 2017, 00:47

Si no hay un nuevo cambio de criterio habrá vuelco político en Marbella. Opción Sampedreña, la formación bisagra en el Ayuntamiento de Marbella, anunció anoche su intención de salirse del gobierno tripartito y apoyar una moción de censura con el Partido Popular para desplazar al socialista José Bernal de la Alcaldía.

Ayuntamiento de Marbella Pacto de gobierno. PSOE (8 ediles), Opción Sampedreña (2), Izquierda Unida (2). Oposición. Partido Popular (13), Costa del Sol Sí Puede-Podemos (2). Corporación. 27 concejales. La mayoría absoluta se alcanza con 14.

El partido independiente de San Pedro tomó la decisión en una reunión de su Consejo Consultivo convocada tras el acelerado deterioro que las relaciones entre el gobierno municipal y el grupo municipal de Costa del Sol Sí Puede, formación vinculada a Podemos, sufrieron durante los últimos días.

De esta manera, la popular Ángeles Muñoz recuperará el bastón de mando dos años después de que un pacto a cuatro la apartara tras las elecciones municipales de 2015, en las que no consiguió renovar la mayoría absoluta.

Anoche, los dirigentes de OSP fueron convocados a una reunión en la que tomarían una decisión sobre su continuidad en el gobierno después de que la ejecutiva de la formación analizara las consecuencias de las críticas lanzadas por los ediles de Podemos a la renovación de la concesión de la zona azul a una sociedad privada.

A pesar de que el consejo de OSP había decidido en la madrugada del pasado 1 de agosto completar el mandato municipal junto al PSOE e Izquierda Unida, una coalición a tres que requiere del apoyo de los dos concejales de Costa del Sol Sí Puede-Podemos para contar con mayoría en el pleno, los días transcurridos desde entonces volvieron a poner de manifiesto la precariedad de la situación política e hicieron renacer dudas en el seno del partido sampedreño, el único de la corporación municipal en condiciones de llegar a acuerdos a izquierda y dercha. El partido independiente de San Pedro tomó en aquella ocasión la decisión de seguir en el gobierno tripartito con un escaso margen –16 votos a 12– y con diferencia de criterio de sus ediles. El teniente de alcalde de San Pedro, Rafael Piña, se mostró partidario de la continuidad y el concejal de Hacienda, Manuel Osorio, apoyó la propuesta de presentar una moción de censura con el Partido Popular.

Anoche, sin embargo, el consejo de OSP aprobó por 20 votos a 6 la postura contraria, lo que explica hasta qué punto las relaciones entre el partido sampedreño y Podemos se han tornado insostentibles en los últimos días. Hubo tres abstenciones y dos votos por pasar a la oposición. «No nos pueden seguir condicionando; a San Pedro Alcántara no le interesa esta política. Lo lastran absolutamente todo; te reúnes con ellos, llegas a acuerdos y esos acuerdos después no son vinculantes», explicó anoche Osorio, que reconoció que la gota que rebalsó el vaso fue la amenaza de Podemos de no votar los próximos presupuestos De hecho, en el gobierno tripartito existía desde hace días la convicción de que el Ayuntamiento funcionaría durante el año próximo con presupuestos prorrogados.

Los ediles de Opción Sampedreña exculparon de toda responsabilidad al alcalde, José Bernal, y a los ediles del PSOE e Izquierda Unida, con quienes han compartido gobierno durante los dos últimos años.

El punto más débil del pacto que gobierna Marbella desde junio de 2015 es su situación de minoría en el pleno y la necesidad de contar con el apoyo de los dos concejales de Podemos en las votaciones que requieren de mayoría absoluta.

Osorio reveló anoche que el pasado jueves se comunicó con Ángeles Muñoz para poner en su conocimiento que la dirección de OSP iba a debatir anoche la posibilidad de una moción de censura y que la exalcaldesa mostró su disposición a participar de la iniciativa.

Según el presidente de OSP, durante la próxima semana ambos partidos presentarán la moción por registro de entrada y a partir de ese momento el alcalde tiene un plazo de diez días hábiles para convocar el pleno.

La renovación de la zona azul volvió a abrir una brecha entre el tripartito y Podemos

Los dirigentes de OSP han adelantado que está previsto que ambos ediles mantengan sus actuales responsabilidades en el eventual gobierno presidido por Ángeles Muñoz, con Rafael Piña al frente de la Tenencia de Alcaldía de San Pedro y Manuel Osorio en la delegación de Hacienda. Aseguraron también que todos los ediles de la oposición que lo deseen podrán estar liberados para ejercer como concejales rentados.