¿Cuándo comienza el próximo curso escolar en Málaga? El calendario escolar contempla dos puentes, el 2 de noviembre y el 7 de diciembre, así como la semana blanca del 25 de febrero al 1 de marzo FRANCISCO GUTIÉRREZ Jueves, 24 mayo 2018, 00:42

El próximo curso escolar comenzará en la provincia de Málaga el lunes 10 de septiembre para los alumnos de Educación Primaria, y el 17 para el resto de enseñanzas: Secundaria, Bachillerato, idiomas y conservatorios.

El consejo escolar provincial se reunió ayer para conocer la propuesta que se hace desde la Delegación de Educación, y que debe ser aprobada por la Consejería. Según la propuesta, las clases en Primaria se prolongan hasta el 21 de junio de 2019, un viernes, mientras que en el resto de enseñanzas terminarán el martes 25 de junio.

Otra de las cuestiones que más interesan a los padres es la relativa a puentes y festivos. Málaga mantiene las vacaciones de la denominada semana blanca, del 25 al 27 de febrero. El 28 es el Día de Andalucía y la semana festiva se completa con el 1 de marzo, declarado día de la comunidad educativa. Con las fiestas locales y nacionales, el calendario escolar tiene que completar los 178 días lectivos fijados por la normativa para las enseñanzas de segundo ciclo de Educación Infantil, Primaria y Educación Especial, y los 175 días para el resto de las enseñanzas.

A lo largo del curso escolar habrá hasta dos puentes, en función de que coincidan uno o dos días de las fiestas locales con el periodo lectivo. Si las dos fiestas locales no coinciden con el periodo lectivo (como ocurre en Málaga capital) serán no lectivos los días 2 de noviembre y 7 de diciembre, con lo que se suman a los festivos 1 de noviembre y 6 de diciembre, que en ambos casos caen en un jueves de semana. Si en el periodo lectivo solo ha coincidido un festivo local, será día no lectivo el 2 de noviembre. Las vacaciones de Navidad comienzan el sábado 22 y la vuelta al 'cole' será el día 8 de enero, ya que el 6 festivo cae en domingo y se pasa al lunes día 7.