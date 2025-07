El trío de malagueños que ponen el acento local en la nueva versión del musical 'Mamma Mia!'

El fenómeno musical 'Mamma Mia!' abre su gira nacional en el Teatro Cervantes de Málaga. Tras triunfar durante tres temporadas en Madrid, la nueva versión ... del espectáculo basado en los éxitos de ABBA se podrá ver en la capital hasta el próximo 10 de agosto, donde destacan hasta tres artistas malagueños: los bailarines y cantantes Mario Ríos y Juan Cano, y el pianista y director musical Jorge Naveros. Como dejaron ayer claro en el encuentro con la prensa de la compañía, este trío asume algo más que un reto profesional al actuar en casa, para ellos supone una experiencia emotiva ya que muchos de los espectadores son familia y amigos.

De hecho, recuerdan venir en 2016 a ver este mismo musical cuando recaló en este mismo escenario. Entonces, nunca se habrían imaginado que casi diez años después estarían ellos sobre las tablas. «Actuar en este espectáculo en mi tierra, y sobre todo, en el teatro Cervantes, donde empecé con mis primeras actuaciones y mis primeros musicales, es un sueño», asegura Mario Ríos, graduado en Artes Escénicas en la Escuela Superior de Artes Escénicas de Málaga (ESAEM). Este artista ya formó parte del aclamado musical 'Gypsy', dirigido por Antonio Banderas en el Teatro del Soho.

Por su parte, Juan Cano, que lleva cuatro años trabajando en Madrid, confiesa que esta parada en Málaga supone un reencuentro muy esperado. «Nunca había tenido la oportunidad de bailar profesionalmente aquí. Es un honor y un orgullo que mi familia pueda venir a verme», cuenta emocionado el joven bailarín. Empezó su formación en la escuela Dance Container Cancún, entrenando diversos estilos como urbano o contemporáneo. Hace ya unos años que viaja por América tanto para bailar y cantar como para aprender de los mejores.

El pasado 5 de julio ya tuvo lugar la primera actuación, por lo que el 'show' ya lo tiene un poco rodado. Los malagueños se miran entre ellos, están muy entusiasmados y sienten el calor. No solo el de la calle… sino el de su parroquia. A los pies del escenario se encuentra la orquesta en vivo que da ritmo al espectáculo. Como no podía ser de otra forma, entre ellos también hay un boquerón. Se trata de Jorge Naveros, quien no solo toca el teclado, sino que además asume parte de la dirección musical del espectáculo. «La última vez que toqué en el Cervantes fue cuando estudiaba en el conservatorio», recuerda el músico. «El 27 de julio me van a ceder la dirección aquí en mi ciudad para que mi familia pueda venir a verme», revela orgulloso.

Esta producción, que contará con 43 funciones, destaca por su elenco y por la orquesta en directo, pero también por una escenografía realista que transporta a los espectadores a una isla griega, como en la versión cinematográfica. La actriz que interpreta a la protagonista Donna, Verónica Ronda, destaca el vestuario como elemento innovador, al igual que la coreografía. «Se ha apostado por texturas más brillantes y un lenguaje coreográfico contemporáneo, algo a lo que no estábamos acostumbrados en el teatro musical», explica.

Con himnos inolvidables de ABBA como 'Dancing Queen', 'Super Trouper' o 'Gimme Gimme Gimme', el musical promete seguir enamorando al público malagueño durante más de un mes. Y lo hará con un sello especial: el talento de tres artistas que llevan Málaga en la sangre y que ahora brillan sobre el escenario de su ciudad.