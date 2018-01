Un programa pionero para motivar a alumnos con altas capacidades Acto de presentación del programa Mentor GuíaMe-AC-UMA. :: crónica Docentes de la UMA participan en Mentor GuíaMe con estudiantes preuniversitarios CARLOS J. MARTÍNEZ MÁLAGA. Miércoles, 17 enero 2018, 00:36

Los alumnos con altas capacidades intelectuales sufren una paradoja. A pesar de su inteligencia superior a la media, fracasan muchas veces en la escuela y el instituto porque no se adaptan al esquema clásico de las clases o porque no consiguen prestar atención. Se aburren. El riesgo es que, si no se consigue encauzar a estos jóvenes, pueden perderse muchos talentos por el camino. Por eso nació el programa pionero de la Universidad de Málaga Mentor GuíaMe-AC-UMA, que arrancó este sábado una nueva edición con la presentación de los talleres de este curso. Su objetivo es motivar a jóvenes preuniversitarios con altas capacidades para que continúen sus estudios y puedan encauzar sus intereses y habilidades acercándoles el trabajo que se realiza en la Universidad.

Enrique Viguera, profesor en la UMA y responsable de 'Encuentros con la ciencia', es además el coordinador de este programa que se enmarca precisamente bajo el paraguas del ciclo de conferencias. Mentor GuíaMe-AC-UMA -que cuenta con la colaboración de la Asociación de Altas Capacidades ASA Málaga- está orientado a un alumnado de altas capacidades, desde tercero de Secundaria hasta segundo de Bachiller. También se incluye la Formación Profesional.

El programa, que alcanza su sexta edición, consiste en talleres guiados por un profesor de la UMA, que se convierte en el mentor de un grupo reducido de jóvenes, normalmente, entre 10 y 12 alumnos. «La idea es que sean talleres en lugar de clases, en los que se les explica cómo es la Universidad y las investigaciones; les alejamos del esquema clásico de clases, que les suele cansar», afirma Viguera.

Prácticas

Esta edición contará con más de 40 talleres sobre disciplinas tan variadas como genética, bioquímica, bioinformática, periodismo, redes sociales, electromagnetismo, matemáticas, finanzas, inteligencia artificial, derecho penal, geología, telecomunicaciones, enfermería, arquitectura, Historia y ciencia, Hércules; el superhéroe de la Historia o creatividad, impartidos por profesores de la UMA.

Las prácticas se diseñan y se seleccionan desde y por los intereses de los propios estudiantes y se desarrollan en laboratorios de la Universidad. Esta estrategia educativa favorece el aprendizaje por descubrimiento y contribuye al desarrollo científico del alumnado. Como sustituto del aprendizaje por exposición oral del docente, utilizan una amplia variedad de recursos didácticos para potenciar la curiosidad, el pensamiento creativo, la automotivación, la resistencia a la frustración, la perseverancia y los complejos procesos cognitivos de resolución de problemas y toma de decisiones, fundamentales en la actividad científica.