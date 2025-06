El Unicaja es arrollado por un Madrid inabordable (99-81)

Lo mejor es que dentro de 48 horas hay otro partido, pero también es lo peor, porque el bajo nivel de energía que mostró el ... Unicaja en el primer duelo de semifinales ante el Real Madrid fue preocupante. Mucho tiene que cambiar el equipo cajista cara al choque del viernes para que sus opciones de alcanzar la final de la Liga sigan intactas (99-81). De momento, el primer asalto se lo ha llevado el Madrid, además por K.O. Ahora bien, este Unicaja se ha ganado el derecho a que no se dude de su espíritu competitivo. El plan de partido se vino abajo a las primeras de cambio, porque esa falta de fuerzas permitió a los locales comenzar cómodos y anotar hasta nueve triples (ocho seguidos) en el primer cuarto. Ese acierto dio alas al Madrid que jugó cómodo y arrolló a los de Ibon Navarro. No hay que buscar culpables por lo ocurrido y sí soluciones. Todavía queda mucha eliminatoria.

El encuentro comenzó con un bonito intercambio de triples entre los dos equipos. Tillie respondía a los aciertos inesperados de Ndiaye, al que el Unicaja dio espacio y esta vez no falló. Sin embargo, el panorama se fue complicando para el equipo malagueño, porque con la zona cerrada por Tavares vio cómo cada vez le costaba más anotar, ya sin acierto desde la larga distancia. El Madrid, sin embargo, metía un triple detrás de otro, así que Ibon Navarro reorganizó a su equipo con un cuádruple cambio para buscar un quinteto de un perfil más defensivo (Perry, Kalinoski, Taylor, Pérez y Balcerowski. Pero tampoco sirvió, porque no era una cuestión de físico, sino de intensidad. Los tiradores del Madrid encontraban lanzamientos liberados tras desajustes defensivos o buenas circulaciones. Literalmente fue un bombardeo terrible, porque el conjunto local anotó ocho triples seguidos para cerrar el primer cuarto con un contundente (29-14). Como dato llamativo, el Unicaja sólo fue capaz de lograr dos canastas de dos, lo que da una idea de la intimidación que generó Tavares cuando estuvo en la pista y luego Bruno Fernando, al que Osetkowski no puso superar.

Cuando un equipo muestra semejante nivel de acierto (9/14) siempre se genera la duda de si será capaz de mantenerlo. Normalmente no sucede y los porcentajes caen. Fue lo que pasó y el Unicaja lo aprovechó con cinco puntos seguidos de Kravish, que amenazaba con emerger como ese factor desequilibrante (32-19). Se vio al equipo malagueño con algo más de mordiente en defensa, pero sin la rapidez necesaria para frenar al Madrid y cometiendo demasiadas faltas, dando así puntos gratis al Madrid. Fue precisamente ese punto más de velocidad y chispa lo que más se echaba en falta en el equipo malagueño, bloqueado totalmente ya en ataque con el regreso de Tavares a la pista después de unos minutos de descanso. Con el caboverdiano anclado en la zona, el muro era infranqueable para el Unicaja, que vio cómo el Madrid le pasaba por encima. Campazzo comandó las operaciones y se unieron Hezonja, Abalde y Musa. Demasiados jugadores buenos enchufados eran un pésimo síntoma, confirmado con un doloroso 51-31 al descanso. El polo opuesto era el Unicaja, con Perry y Carter a cero, pésimo síntoma, con demasiadas pérdidas y bajos porcentajes.

Si antes del partido, el Unicaja tenía un desafío enorme, ahora tenía que escalar el Everest sin oxígeno. Remontarle 20 puntos al Madrid en su pista es algo que pocas veces ha sucedido. No iba a suceder porque un Campazzo pletórico frenó cualquier reacción del equipo malagueño. Ocho puntos seguidos del argentino ampliaron la renta local (58-36). Aguantó el Unicaja como pudo y enlazó algunos buenos ataques culminados con triples de Kalinoski y Díaz, pero que encontraron respuesta por medio de Musa. El intercambio de canastas no valía para nada y los minutos seguían pasando y en el equipo cajista se vieron ya síntomas de estar superado. El Unicaja había jugado mejor y perdía de más (75-53).

Decir que el último cuarto era ya innecesario no sería justo para el espíritu que ha demostrado el equipo que dirige Ibon Navarro esta campaña, pero ya no había nada que hacer. El Madrid seguía produciendo y el Unicaja miraba de reojo al marcador y al partido del viernes. Había que acabar con buenas sensaciones y reducir el desgaste. Pero claro, dejarse ir también tenía sus riesgos para no encajar una derrota más abultada todavía.