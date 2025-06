Ibon Navarro: «No hay duda de que han sido mucho mejores»

Sincero y autocrítico, Ibon Navarro reconoció en su valoración del encuentro la superioridad del Real Madrid en este primer partido de la serie de 'semis' ... y también las carencias de su equipo esta noche de miércoles: «Creo que no hay ninguna duda de que han sido muchos mejores. Han mostrado mucha más energía, chispa y acierto. Imponiendo su presencia física... y nosotros hemos ido demasiado a remolque, con las piernas muy pesadas, sin encontrar jugadores de energía en la cancha y en el banquillo. La diferencia que han cogido en el descanso, que después han sabido defender en la segunda parte... A ver si podemos recuperarnos de piernas y cabeza para competir a nuestro nivel el viernes».

La resaca emocional y el proceso mental de encajar todo lo que sucedió el domingo también fueron determinantes en el nudo y el desenlace del partido, aunque para él no todo se reduce a ello. Sería injusto limitarse a eso: «Lo que no podemos hacer es explicar el partido desde nuestra resaca emocional porque el Real Madrid ha jugado un partido increíble. Como han presionado y jugado. No podemos pensar que pierdes con el Real Madrid de 20 en su casa porque no has estado bien. Hace poco más de 48 horas el equipo a nivel emocional tuvo algo de lo que no es fácil recuperarse. Llevamos tres días sin correr y eso se nota. Se junta todo».

Aseguró que Alberto Díaz está bien y dio algunas claves sobre lo que el equipo tiene que cambiar cara al segundo encuentro, que se disputará el viernes: «Lo primero que tiene que cambiar es nuestro estado emocional, y que desde ahí lo hagan nuestras piernas y nuestra energía. Hubiera sido difícil ganar aún así, pero no hemos estado a nuestro nivel habitual». Del encuentro, asegura, rescata pocas pocas fructíferas cara al futuro: «Rescato poco porque no hemos estado bien y para algunas cosas que queríamos hacer con la diferencia no hemos tenido la concentración para llevarlas a cabo. Hemos probado, pero sin energía es difícil que vaya bien».