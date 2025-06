¿Adiós al Unicaja de los siete pívots?

Juan Calderón Málaga Domingo, 29 de junio 2025, 13:12 Comenta Compartir

La temporada del Unicaja será recordada por los cuatro títulos y por la particular configuración de su plantilla Unicaja. El club tuvo el equipo más ... largo de su historia y una estructura extraña que marcó por completo la gestión de la misma, como fue tener siete jugadores interiores. Aquello generó un escenario desconocido y aquellas manifestaciones tan curiosas de Ibon Navarro en las que reconocía que no sabía cómo lo iba a hacer. Para la próxima temporada ya no se volverá a repetir. El Unicaja y su técnico la han gestionado con acierto, pero es evidente que ha sido una anomalía en la que tuvieron que ver varios aspectos. No era normal tener un equipo con tres 'cincos' como Sima, Kravish y Balcerowski, por más tengan características distintas.

Fueron varios factores los que influyeron en ese Unicaja de los 'siete pívots'. El primero fue la necesidad de contar con cupos. El club tenía apalabrado el fichaje de Balcerowski desde la Final Four de Belgrado, pero el Panathinaikos lo frenó. La apuesta por el polaco colocó a Yankuba Sima en la rampa de salida, pero los problemas con Balcerowski 'obligaron' a reconducir las gestiones para retener al pívot catalán. El equipo apuntaba a comenzar la temporada con Sima y Kravish como referencias interiores, pero al final del verano, el Panathinaikos liberó a Balcerowski, cupo y jugador de proyección, por lo que se improvisó una operación relámpago de alto coste que permitió su fichaje. Noticia relacionada Ibon Navarro le pone humor a la situación del Unicaja Antes de que eso sucediese, otro de los movimientos del Unicaja fue cubrirse las espaldas por el 'caso Osetkowski'. Su positivo trascendió a comienzos del verano de 2024 y se esperaba una resolución rápida, que como es sabido no llegó. En previsión de lo que pudiese pasar, el club malagueño quiso tener en la recámara un recambio y ahí se decidió contratar a Killian Tillie. El francés se unió a Tyson Pérez, Ejim, Osetkowski, Kravish, Sima y Balcerowski en una configuración atípica. Durante la temporada, la mayoría de los descartes de Ibon Navarro (dos por partido), fueron entre estos siete jugadores, algo que no todos asumieron con normalidad, independientemente de cuál fuera el rendimiento de cada uno. Esa rotación no siempre fue bien asimilada por unos y otros. Ahora uno se quedará por el camino, pero también hay condicionantes, que explican que todavía el Unicaja no haya anunciado el final de la etapa en Málaga de Melvin Ejim, jugador esencial en la sólida trayectoria de los últimos años. Las renovaciones de David Kravish y Killian Tillie están perfiladas, también la ampliación y mejora de contrato de Tyson Pérez. Salvo sorpresa, Ejim será el ala-pívot que no seguirá en la reorganización del juego interior. La llegada de James Webb es el perfil que teóricamente lo deja fuera de la ecuación y por Yankuba Sima se ha apostado por un hombre como Emir Sulejmanovic, que puede jugar de cuatro y cinco; precisamente porque no se ha querido repetir esa combinación de tres 'centers'.

