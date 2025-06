Pantzar, sobre su fichaje por el Unicaja: «No me lo esperaba, de verdad»

Melwin Pantzar pasó el reconocimiento médico este miércoles para firmar su contrato con el Unicaja y ya habló en clave cajista. El jugador sueco se ... mostró muy ilusionado por la oportunidad que se le presenta después de haber estampado su firma en un acuerdo que lo vincula al club malagueño hasta 2030. «De verdad estoy muy contento de haber fichado por el Unicaja. Era un sueño estar en un club grande, que ha ganado muchos títulos, que siempre está arriba y estoy muy agradecido».

Sobre cómo fue el fichaje, aseguró que «de verdad que no me lo esperaba, pero me llamó mi agente y dije que sí directamente porque, como he dicho, es un club muy grande y estoy muy contento. Sé que hay muchos jugadores aquí que juegan muy bien, especialmente los bases como Alberto Díaz, Kendrick Perry, y yo quiero seguir esa línea, ser un buen base y ayudar al equipo», destacó.

Aprovechó para definirse como jugador de cara a sus nuevos aficionados: «A mí me gusta defender, me gusta correr mucho, y lo que hago es penetrar, intentar hacer mis bandejas, pero también buscar a los tiradores o al grande».

Como se ha informado, en su primer año de contrato, Pantzar seguirá en el Surne Bilbao, donde ha cuajado una buena temporada y ganado un título europeo. «Este año en Bilbao quiero seguir haciéndolo bien, hacer mi juego, seguir creciendo, intentar acabar lo más arriba posible en la liga y por supuesto en la FIBA Europe Cup, a ver si podemos ganarla otra vez».

Por último hizo una valoración de su participación con Suecia en el Eurobasket: «Va a ser un verano muy bonito, de verdad, tengo muchísimas ganas de representar a mi país, a mi familia y con muchas ganas de jugar contra selecciones muy grandes y hacerlo bien».