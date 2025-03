Ibon Navarro: «No se puede cambiar la valoración por un triple que entra o no entra»

Nacho Carmona Málaga Domingo, 23 de marzo 2025, 21:45 Comenta Compartir

Ibon Navarro se reafirmó en varias ocasiones durante su comparecencia en que su valoración general habría sido la misma si hubiera entrado el que hubiera ... sido el sexto triple de Carter en el partido. «Felicitar al equipo porque creo que ha sido un grandiosamente partido, con dos equipos con un acierto muy alto, lucha e intensidad. Las defensas han tenido poco premio. No se puede cambiar la valoración por un triple que entra o no entra. El equipo ha hecho las cosas muy bien. No hemos sabido interpretar a Usman (Garuba) en el 'cinco' y el tiro libre en el último cuarto ha sido determinante para que cojan confianza y puedan entra», expresó el vitoriano.

El partido se empezó a decantar hacia el lado blanco en el último cuarto, en el que encajó más puntos que en ningún otro. 39 en total, pero con matices. «Han sido 15 puntos de tiro libre. Son muchos. El comienzo es muy malo y eso nos saca mucho del partido. Han sumado seis puntos en 40 segundos. El tiro de tres puntos se ha notado mucho en el último cuarto. No creo que hayamos tenido malas defensas, pero sí muchas pérdidas», dijo Navarro al respecto. El Real Madrid gozó de tantos tiros libres en el último período porque al Unicaja le pitaron once faltas: «Hay que ver porque pasa eso. Si pierdes dos balones nada más empezar y se convierten en dos contraataques… Las faltas que gastamos en el último cuarto son en acciones de dos más uno. Es un dato, pero ellos han hecho cosas para que pasara eso». La defensa en zona del Real Madrid redujo las opciones del Unicaja para intentar hincar el diente con tiros de dos, aunque se mostró muy inspirado en el triple. Para él, la defensa blanca no fue tan determinante como los detalles: «Las tres pérdidas al comienzo del último cuarto». De esta derrota saca conclusiones positivas. «Hemos recuperado jugadores y otros han estado un poco peor. Hemos hecho muchas cosas bien y nos tenemos que quedar con eso. Tenemos que apretar para ser cabezas de serie y, sobre todo, llegar bien al momento importante», aseguró, antes de referirse a uno de los nombres propios del partido, Osetkowski, que regresó a su mejor nivel tras un marzo más discreto: «Hoy no me decís nada del lenguaje corporal. Entrenar, estar bien y que no le duele el hombro». Llegar bien al tramo importante Así, se reafirmó en que lo realmente importante es llegar bien al tramo decisivo de la temporada, al final. «El año pasado cuando vino aquí el Madrid nos sacaba dos y al final quedamos por delante de ellos. Somos capaces de ganar a cualquiera cuando estamos bien. Tenemos que llegar bien, sanos y con el mayor número de jugadores metidos al momento importante para pelear por un título que nos falta y nos hace mucha ilusión», dijo. «Si nosotros no ganamos nunca en casa, ¿para qué queremos jugar aquí?», expresó, con una sonrisa, refiriéndose al factor cancha a favor que tienen los mejores de la fase regular. En el horizonte, antes de regresar a Gran Canaria mes y medio para medirse al 'Granca' el domingo, tendrán que viajar a Lituania para medirse al Rytas, en un partido en el que el Unicaja no se juega nada y que intentará sacar adelante con una visión inteligente. Así gestionará este compromiso: «Analizando las caras que hemos tenido hoy, saber que el domingo que viene tenemos un partido de máxima dificultad en Gran Canaria, con quienes queremos estar allí y acertar con los descartes. Hay gente que se está jugando algo y hay que salir a ganar, pero lo vamos a hacer desde el punto de vista de seguir creciendo y construyendo cosas».

