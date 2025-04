Ibon Navarro: «Estamos fastidiados, porque creo que hemos hecho cosas bien para poder llevarnos el partido»

Ibon Navarro aseguró estar fastidiado porque cree que su equipo hizo cosas suficientes para poder ganar. Diferenció, su rutinaria valoración del partido, dos mitades bien ... distintas. Una primera en la que fue mejor el Barcelona y una segunda en la que su equipo creció. Y remarcó, además, dos acciones en las que a su equipo se le fue el encuentro. «En el último cuarto hay dos jugadas, en un momento muy importante del partido, en el que fallamos dos tiros fáciles. Eso a ellos les da energía. Esas dos jugadas han sido importantes a nivel anímico y de juego. Estamos fastidiados, porque creo que hemos hecho muchas cosas bien para poder llevarnos el partido, pero no queda más que felicitar al Barcelona por la victoria y desearles suerte para esta semana», verbalizó.

Destacó, además, el acierto rival en los primeros compases del envite y la capacidad de reacción de sus hombres: «Un primer cuarto que viene marcado por el acierto del Barcelona en tiros de tres puntos. No hemos estado bien a nivel de gestión de faltas. Les hemos dejado correr, y eso ellos lo hacen bien. Lo hemos ajustado mejor en la segunda parte, con un quinteto que sí que nos ha dado la solidez para controlar su juego a campo abierto. En el tercer cuarto hemos salido bien, que suele ser importante para ellos en sensaciones y para definir el resultado final. Hemos estado bien».

Fue preguntado, cara al futuro, por un hipotético enfrentamiento entre ambos en los 'play-off' por el título de la Liga Endesa y por la importancia que tendría el factor cancha en esa serie: «Evidentemente, el Barcelona se siente muy cómodo en el Palau y nosotros en el Carpena. Veremos. Quedan todavía partidos y suelen pasar cosas en las últimas cuatro o cinco jornadas. Hay que ver. Nosotros tenemos ahora también la Final Four de la BCL y el Barcelona tiene opciones todavía de jugar la Final Four (de la Euroliga). Insisto, veremos qué pasa. No es definitivo, aunque sí es importante para los dos equipos tener el factor cancha».