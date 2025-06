La hora de Kravish, el 'anti Tavares'

El Real Madrid tiene la mejor plantilla de la Liga ACB y puede que una de las mejores de Europa, así que el reto que ... afronta el Unicaja desde este miércoles es tremendamente complicado. Entre tanta estrella blanca, sobresale la figura de Walter Tavares, no sólo por sus 2,21 metros, sino también por el impacto que produce en en los partidos en las dos partes del campo. El caboverdiano condiciona por completo los encuentros, especialmente en defensa por su gran envergadura, capacidad de intimidación. Hubo un momento en la Liga en el que todos los equipos de nivel debían tener un jugador de su perfil para tratar de contrarrestarlo, pero el canterano del Gran Canaria es incomparable.

El Unicaja no tiene un jugador de esas características. Incluso Balcerowski, el techo del equipo, parece pequeño a su lado, y eso que el Polaco ha crecido tres centímetros desde la última vez que fue tallado en el Gran Canaria. El mejor arma que el Unicaja ha encontrado para frenar a Tavares ha sido David Kravish, pero no por su altura, sino por su estilo de juego. Probablemente, el estadounidense es el cinco de la Liga con mejor lanzamiento a media y larga distancia, por lo que no le hace falta 'pegarse' con Tavares para tener que anotar.

Si se repasan los partidos de Kravish con el Unicaja, se observará que algunas de sus mejores actuaciones han sido frente a Tavares. El ejemplo más cercano fue la final de la Copa del Rey en Las Palmas. Esa noche en el Gran Canaria Arena, Kravish volvió loco a Tavares, con 20 puntos y un impresionante 5/6 en triples.

En los últimos partidos, el pívot no ha estado tan acertado desde la larga distancia, de hecho ha temido un triple en los último trece partidos y su porcentaje de acierto esta temporada es bajo, del 24% con sólo 11 aciertos en 45 intentos. También está por ver si finalmente el americano está en la convocatoria, pues Sima fue descartado en los dos últimos y Balcerowski está en un buen momento. Ibon Navarro se refirió ayer a este asunto. «Aquí no salió igual de bien. Los equipos se van ajustando. Aquí tenemos una herramienta más, que es la de Olek. En el último partido con ellos no fue una herramienta tan útil», dijo al respecto.