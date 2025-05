La Final Four reparte 1,3 millones en dos días de competición

La Final Four de Atenas es el epílogo a ocho meses de competición que comenzaron en octubre. Los cuatro equipos clasificados están a dos triunfos ... de conseguir un título, que a nivel deportivo es lo más importante para los jugadores. Sin embargo, para los clubes que les pagan, el gran objetivo es hacerse con el millón de euros que se lleva el ganador de la final.

En Atenas se va a repartir desde el viernes un bote acumulado de 1,3 millones de euros. Los dos equipos que accedan a la final se llevarán un primer premio de 300.000 euros, mientras que el ganador añadirá 600.000 a esa cantidad. De este modo, el campeón saldrá de la capital griega con 900.000 euros en la cartera. Esa cantidad se sumará a lo que ya ha ganado durante la temporada, de ahí resultará el famoso millón con el que se premia al campeón de la Champions.

El equipo que gane el partido por el tercer puesto tendrá un premio de 100.000 euros y el que acabe cuarto no se lleva nada. Algunos clubes no están contentos con este reparto y ya pidieron a la FIBA un mejores premios antes de la Final Four. Cuando comienza la competición cada uno de los 32 clubes percibe un fijo de 40.000 euros, pero no se cobra nada más hasta el Top-16, donde cada partido ganado equivale a 7.500 euros, la misma cantidad que se percibe por cada triunfo en los cuartos de final.

Es decir, buena parte de los 32 equipos que comenzaron no han cobrado más allá de la cantidad inicial por participar y algunos de los que están en Atenas, no llega ni a los 90.000 en ocho meses de competición. Poco dinero pese al premio final...