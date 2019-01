Fomento fijará los servicios mínimos tras el desacuerdo entre Ryanair y sus tripulantes EFE MADRID. Viernes, 4 enero 2019, 00:20

El Ministerio de Fomento decidirá de nuevo los servicios mínimos para las tres jornadas de huelga de Ryanair convocadas para el 8, 10 y 13 de enero después de que los sindicatos de tripulantes de cabina USO-Sector Aéreo y Sitcpla y la aerolínea no hayan llegado a un acuerdo para establecerlos.

La propuesta acordada por ambos sindicatos contemplaba operar el 100 % de los vuelos interinsulares; el 50 % de las conexiones entre la Península y los archipiélagos, y el 25 % de los vuelos peninsulares de más de 500 kilómetros de distancia.

No se recogían, sin embargo, como vuelos imprescindibles ni los que tienen una distancia inferior a 500 kilómetros ni los vuelos internacionales, ya que los sindicatos de tripulantes consideran que Ryanair no es una compañía de bandera ni la única alternativa en las principales rutas. Según ha señalado USO en un comunicado, la compañía irlandesa pretendía imponer un 100 % de servicios mínimos, vulnerando el derecho a la huelga.

Sitcpla y USO advierten además de que España es ya el único país donde se está incumpliendo flagrantemente la legislación laboral, «con el consentimiento del Ministerio de Trabajo, que ha sentado a Ryanair y ha mediado en la Dirección General, pero no se ha impuesto sobre ella para que cumpla con las leyes si quiere seguir haciendo negocio en nuestro país». En este sentido, el secretario general de USO-Sector Aéreo, Pedro Alzina, confía en que Fomento actúe en consecuencia y que no imponga los mismos servicios que en las anteriores huelgas de Ryanair si no quiere actuar de mala fe. Asimismo, denuncia que durante la reunión previa a la huelga de septiembre la aerolínea facilitó información falsa sobre vuelos.