¿Qué es el nuevo círculo azul que aparece en WhatsApp?: lo que debes saber de Meta AI

Almudena Nogués Málaga Martes, 25 de marzo 2025, 11:46

Al abrir WhatsApp un pequeño círculo azul sorprende en la esquina inferior derecha de la pantalla de chats. ¿Qué es? Se le esperaba. Y ya es una realidad. Meta AI acaba de llegar a Europa, aunque no todos sus usuarios pueden usarla aún. La aplicación de mensajería la integrará de forma progresiva a todos sus clientes de manera automática (sin que haya que hacer nada). Pero, ¿qué es lo que te ofrece?

La Inteligencia Artificial de Meta permite usar algo parecido a ChatGPT, pero con la ventaja de no tener que instalar otra app en tu móvil. Como explica la propia plataforma en sus condiciones de uso, Meta proporciona la tecnología de la IA generativa, un modelo informático que se entrena con diferentes tipos de datos, como textos e imágenes, que incluyen los mensajes y las instrucciones que envías a Meta AI. Para acceder a ella desde WhatsApp, basta con pulsar sobre el círculo azul. Al pinchar, se abre conversación privada en la que la Inteligencia Artificial funciona como un chatbot similar al de otras empresas de IA, pero sin necesidad de salir de la aplicación.

Y hay más. Aunque no se puede utilizar en una conversación privada con otra persona, dicha IA sí que puede intervenir en chats grupales. Su invocación es simple, basta con escribir en la caja de texto una @ seguida de su nombre (@Meta AI) para que WhatsApp la añada de forma inmediata a la charla y forme parte de ella.

Ampliar Ejemplo de una conversación la la IA de Meta.

¿Cómo chatear con Meta AI en WhatsApp?

«Lo más importante que debes saber es que tus mensajes personales con amigos y familiares son inaccesibles. Las IA pueden leer lo que se les comparte, pero tus mensajes personales permanecen cifrados de extremo a extremo. Solo las personas dentro del chat pueden leerlos o compartirlos», aclaran desde la aplicación.

Y añaden: «Para iniciar una conversación, tienes que realizar una acción, como abrir un chat o enviar un mensaje a la IA. Solo tú o un participante del grupo pueden iniciarlo, ni Meta ni WhatsApp pueden hacerlo. Lo que envíes a Meta se puede utilizar para proporcionarte respuestas precisas o para mejorar los modelos de la IA de Meta, así que no envíes mensajes a Meta con información que no desees que conozca. Incluso así, la IA de Meta está entrenada para limitar la posibilidad de que la información sobre personas, como sus nombres, se muestre en otros chats. Tienes la opción de eliminar tus interacciones con Meta AI». Además, la plataforma de mensajería advierte: «La IA generativa es una nueva tecnología, por lo que es importante tener en cuenta que las respuestas podrían no ser precisas o apropiadas».

Sobre sus usos, el chat a traves de WhatsApp con la nueva IA puede ayudarnos desde a hacer búsquedas en Internet sin tener que utilizar el navegador, a consultar dudas, pedir recomendaciones, obtener sugerencias útiles, saber el tiempo que va a hacer en una localidad, una receta, el resultado de un partido de fútbol... «Pregunta todo lo que quieras: si tienes cualquier duda, Meta AI te dará la respuesta que necesitas cuando quieras», plantean.

Si aún no te sale el circulito azul solo te queda esperar a recibir esta novedad en tu móvil. Comprueba que tienes la versión más reciente de esta app. Solo es cuestión de tiempo que llegue a tu smartphone.