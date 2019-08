'Google Go', la opción para ahorrar batería y datos en tu móvil La versión 'lite' de Google está disponible en Play Store para dispositivos Android con Lollipop o superior ÁNGEL DE LOS RÍOS Málaga Viernes, 23 agosto 2019, 15:40

En plenas vacaciones, Google presenta su solución dos de los grandes dramas del primer mundo: no tener una buena cobertura (o tener agotada la tarifa de datos) y encontrarte con la batería bajo mínimos. Se trata 'Google Go', una versión 'lite' de su aplicación ya está disponible para Android en Play Store. Una aplicación ligera y rápida que te ayuda a acceder a información «incluso con una conexión inestable», explica la compañía en un comunicado. Lo hace mientras usa menos almacenamiento y memoria, lo que ayuda a que su teléfono sea más rápido. También utiliza menos datos, ahorrando hasta un 40% por búsqueda. 'Google Go' ha estado a prueba en varios países y dispositivos desde 2017, y a partir de hoy, está disponible en Play Store en todo el mundo.

¿Te suena estar en ruta, en el coche, y que nunca acabe de cargar lo que buscas? 'Google Go' evita que una conexión lenta desacelere la búsqueda. Además, cuenta con la opción de sugerir tendencias y temas e incluso usar la voz (como en el clásico) para indicar lo que estás buscando. Con sólo 7MB de peso, es más rápido de descargar y ahorra espacio de almacenamiento en tu teléfono. También facilita versiones web de algunas de las aplicaciones más usadas, lo que le brinda la opción de descargar menos apps. 'Google Go' está disponible en Play Store para todos los dispositivos Android que utilicen Lollipop y posteriores.