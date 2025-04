Comienza el nuevo sistema de control de los accesos al recorrido oficial con algunos problemas El personal contratado por la Agrupación de Cofradías lee los códigos QR de los abonos con unos dispositivos móviles que en algunos casos no están funcionando bien y en otros no han llegado aún

En la mañana de este Domingo de Ramos en Málaga, para el paso de la Cofradía de la Pollinica por el recorrido oficial, han comenzado los nuevos controles de acceso a las zonas acotadas de sillas y tribunas. Algunos miembros del personal contratado por la Agrupación de Cofradías están leyendo los códigos QR que aparecen en los resguardos de los abonos para que el sistema detecte la entrada y salida de las personas que cuentan con localidad.

No obstante, al ser un sistema nuevo, ha dado algunos fallos en las primeras horas de aplicación. Según ha podido comprobar SUR 'in situ', algunos de los dispositivos móviles que leen los QR no han funcionando del todo bien. Con todo, el personal de seguridad ha sido permisivo y ha dejado pasar a los abonados cuando comprueba que los aparatos que les han facilitado no leen correctamente los códigos.

En otros casos, esos dispositivos de lectura de los códigos no han llegado aún a manos de los acomodadores y vigilantes del recorrido oficial, por lo que, al menos durante esta mañana, ha dejado pasar a los abonados sin la correspondiente lectura del código.

La Agrupación tiene previsto que, a lo largo de la jornada, todo el personal contratado disponga de los dispositivos de lectura. Asimismo, para esta primera jornada de aplicación de este nuevo sistema, se ha dado la orden a los acomodadores de que sean permisivos y no se provoque un enfrentamiento con los abonados.

No obstante, a medida que ha ido transcurriendo la mañana, se han solventado los problemas, y el personal de seguridad se ha ido familiarizando con el uso de los dispositivos, un mecanismo que ha provocado algunas colas en las vías de acceso a las zonas acotadas del recorrido oficial y, por ello, las quejas de algunos abonados.