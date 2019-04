Propuestas de ocio para cerrar la Semana Santa de Málaga El festival Birra & Art llega a La Cala de Mijas. Agenda de ocio Numerosas alternativas más allá de los tronos, que permiten refugiarse, sobre todo, en los museos SUR Málaga Miércoles, 17 abril 2019, 20:13

19 de abril Concierto del Niño Snake

El MC de Carranque actuará este viernes 19 de abril en La Trinchera (Calle Parauta, 25) a partir de las 21.00 horas, junto a Capaz, Delaossa, Foyone, Gordomaster, Ivancano y Shotta. El precio de la entrada anticipada es de 12 euros y 20 los pases Meet and Greet (entradium.com) y 15 euros en taquilla.

20 de abril Tributo a U2

Los grandes éxitos de U2 en una noche memorable con 'U2 Tribute' en la Sala The Hall (héro de Sostoa 63, Málaga). Bohemian Rhapsody, I Want To Break Free, We Are The Champions, We Will Rock You y muchos más. El precio de la entrada anticipada es de 10 euros (ticketea.com).

Hasta el 21 de abril X Jornadas 'Sabor de la Semana Santa' en Alhaurín el Grande

Alhurín el Grande celebra hasta el próximo día 21 la décima edición de sus jornadas 'Sabor de la Semana Santa', que este año cuentan con la colaboración de siete pastelerías y confiterías: El Rubio, Tita Gracia, Carnero, El Mori, El Colmenero, Guzmán y José Miguel Pasteleros. Y 12 bares y restaurantes: Las Bóvedas, Casa la Abuela, El Divino, Carolina, La Bodeguita, La Recta, La Alegría, Sardina, Alegría Alhaurín Golf, La Higuera, Las Ánforas y Alhaurín Golf Casa Club.

Del 19 al 21 de abril Feria de Plantas de Colección

El Parque de La Paloma acoge la XIII Feria de Plantas de Colección que comienza el Viernes Santo y dura hasta el Domingo de Resurrección. Se consolida una feria con el objetivo de promocionar familias de plantas poco conocidas y muchas de ellas, de enorme interés para nuestra jardinería y, como no, para coleccionistas y amantes del reino vegeta, además de potenciar las relaciones entre sus amantes y seguidores, ya sean profesionales, coleccionistas, aficionados o neófitos. La asistencia al evento es gratuita, así como la exposición, venta y/o intercambio de plantas, previa inscripción en la web oficial.

Viernes y sábado El Paso de Riogordo

De todas estas puestas en escena la más famosa es la que se conoce como el Paso de Riogordo. De hecho, suele ser la más multitudinaria y la que implica más participación de los habitantes de esta villa axárquica en su puesta en escena. Como es tradición desde hace décadas esta puesta en escena se celebra durante dos tardes, tanto el Viernes como el Sábado Santo. Esta representación en vivo se hace en un gran escenario habilitado para la ocasión, donde se van representando las principales escenas bíblicas relacionadas con la Pasión de Cristo. Hasta allí acuden cada año centenares de personas de distintos puntos del país, así como numerosos turistas extranjeros. Será el viernes y sábado 20 de abril a partir de las 16.30 horas.

Jueves y viernes La Pasión de Cristo en Istán

En este pueblo situado, entre Marbella y la Sierra de las Nieves, aseguran que la tradición de representar en vivo la Pasión de Cristo viene del siglo XVII, cuando se representaba en la plaza del pueblo. Al parecer, fue suspendida antes de la Guerra Civil y no se recuperó hasta la pasada década de los años 80. Eso sí, han desaparecido algunas características singulares, como el uso de máscaras por parte de los actores. Hoy se escenifican en distintos enclaves del pueblo pasajes tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Para verla hay tres oportunidades desde el Jueves al Sábado Santo. Los dos primeros días será a partir de las 17 horas, mientras que el último será por la noche. Será el jueves 18 y viernes 19 de abril a las 17 horas y sábado 20 de abril a las 21.30 horas.

Semana Santa en vivo Representaciones en toda la provincia de Málaga

Hasta el domingo Semana Santa de Málaga 2019

Un año más, la Pollinica abrirá como es tradicional los desfiles procesionales de la Semana Santa de Málaga, que este año ofrece un nuevo recorrido oficial, entre otras novedades. Durante siete días se podrán disfrutar de los cortejos que ofrecerán las distintas cofradías. Todos los itinerarios de la Semana de Pasión, aquí

150 piezas agrupadas en 45 obras. / CAC Málaga

Últimos días Exposición 'La vida es como un viento' en el CAC Málaga

La muestra del artista andaluz José María Baéz, 'La vida es como un viento', permanecerá en el Centro de Arte Contemporáneo de Málaga (CAC) hasta este domingo 21 de abril. La exposición resume y destila las tres últimas décadas de trabajo del artista componiendo algo así como una instalación donde adquieren protagonismo tanto la palabra escrita, como el color, el diseño y el juego de volúmenes. Hasta 150 piezas combinadas en 45 obras planteadas como ensamblajes de texto y color, de puras formas que lanzan mensajes sugerentes y enigmáticos en unos casos, apenados y doloridos en otros. Más información

Hasta el 9 de junio El Pompidou toca techo con Matisse

Una exquisita exposición la que el Centre Pompidou Málaga dedica al gran baluarte del arte moderno, al antagonista cómplice de Pablo Ruiz Picasso en la revolución plástica de la primera mitad del siglo pasado. Y de la mano de Matisse, el Pompidou de Málaga toca techo por ahora con una exposición tan ajustada como potente, tan deliciosa como profunda. Porque a través de este medio centenar de obras de Matisse procedentes del Centre Pompidou de París puede establecerse un relato cabal de las idas y venidas del arte moderno, al tiempo que cualquiera puede entregarse al mero goce estético de cada pieza. 'Henri Matisse. Un país nuevo' estará hasta el 9 de junio. Abierto todos los días, salvo los martes, de 9.30 a 20.00 horas. Entrada general a la colección, 7 euros. Descubre más aquí.

Hasta el 8 de septiembre 'Perversidad', mujeres fatales en el Museo Thyssen

'Perversidad. Mujeres fatales en el arte moderno (1880-1950)', la nueva exposición del Museo Carmen Thyssen patrocinada por Fundación Unicaja, recorre la evolución de la identidad femenina: desde la 'femme fatale' a la nueva mujer. 71 pinturas, dibujos, grabados y esculturas de instituciones y colecciones francesas, suizas, alemanas y españolas en el Museo Carmen Thyssen hasta el 8 de septiembre. Más información, aquí

Hasta el 25 de mayo Mirada femenina en el Rectorado con '#TODAS'

La obra de 18 artistas contemporáneas andaluzas se exhibe desde hasta el 25 de mayo en la Sala de Exposiciones del Rectorado. '#TODAS' es un recorrido por la historia más reciente del arte hecho por mujeres en Andalucía de diferentes generaciones y con discursos y formatos diversos, símbolo todo ello de un colectivo que, según indican sus componentes, no ha logrado todavía el justo territorio profesional. La mirada de género está presente, pero no es la única. La exposición puede visitarse de lunes a sábado de 10 a 14 y de 17 a 21 horas. Más información

Hasta el 9 de junio 'Van Gogh Alive'

'Van Gogh Alive' abre sus puertas en un montaje instalado a la espalda de la Farola, junto a la antigua Casa de Botes del puerto malagueño. Más de 3.000 imágenes de gran formato proyectadas sobre paredes de seis metros de alto envuelven al público a través de algunos de los grandes éxitos pictóricos del maestro holandés, desde 'Los girasoles' hasta el 'Trigal con cuervos', pasando por el 'Autorretrato con la oreja vendada' y las constelaciones recreadas a gran formato a partir de 'La noche estrellada'. Hasta el 9 de junio. Adultos, 12 euros los días laborales y 14 euros los fines de semana; niños de 4 a 15 años, 9 euros; niños menores de 4 años, acompañados por un adulto, gratis. Tarifas especiales para familias y grupos. Ver más

Hasta el 30 de abril 'El jardín secreto' en el MUPAM

Las salas de exposiciones del Museo del Patrimonio Municipal acogen obras de Arturo Comas, Julio Anaya Cabanding, Alejandro Martín Parra, José María Escalona y Antonio R. Montesinos, entre otros, rodeando un lecho y las dos mesas de noche, integrado en la puesta en escena. Es la propuesta que plantea 'El jardín secreto', la exposición pque saca a la luz parte de las obras reunidas por coleccionistas privados malagueños y que supone el último proyecto del museo municipal en sus salas de temporales, que a partir de mayo pasarán a depender del CAC Málaga. Más de 300 piezas procedentes de medio centenar de coleccionistas privados hasta el 30 de abril, de martes a domingo de 10:00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas. Cerrado los lunes. Descubre más aquí

Hasta el 23 de junio Picasso e Iliazd se reencuentran en la Casa Natal

El Museo Pushkin de Moscú se descubre en parte en la sala de exposiciones de la Casa Natal de Picasso. Ambas instituciones unen sus caminos para arrojar luz sobre una amistad personal y artística apenas conocida, incluso por los historiadores y especialistas en la materia: la que unió durante medio siglo a Iliá Zdanévich 'Iliazd' y Pablo Ruiz Picasso. Con esa premisa, la Fundación Picasso-Museo Casa Natal y el Museo Pushkin firman una coproducción ambiciosa en lo intelectual y cuidada en lo visual, con una puesta en escena digna de la ambición del proyecto. Más de 150 piezas entre dibujos, grabados, esculturas y otros objetos que hasta el próximo 23 de junio repasan una relación cuajada en nueve libros ilustrados. Descubre más, aquí