'The White Lotus' le quita a uno las ganas de ser rico, lo que puede ser un punto a su favor o, si nos ... ponemos conspiranoicos, un ingenioso ardid organizado por gente que fuma puros en la última planta. La serie de HBO tiene uno de los mejores guiones de la televisión, escrito con un mimo en el detalle y en el poder de la imagen, sin necesidad de subrayarlo todo con el diálogo, algo que es muy de agradecer. Sus personajes son complejos, fascinantes, imposibles y, al mismo tiempo, perfectamente reconocibles. Y hay escenas, bueno, capítulos que de principio a fin son difíciles de olvidar.

La serie empieza siempre con un cadáver. O varios. Muertos a los que no somos capaces de identificar ni sabemos lo que ha pasado. Entonces la historia retrocede una semana, al principio de las vacaciones, al día en el que llegan los huéspedes al hotel. ¿Qué hotel? El White Lotus. Pero cada temporada es un White Lotus distinto: Hawái para la primera; Sicilia en la segunda; y Koh Samui, en Tailandia, para esta última entrega. Aunque hay personajes que saltan de una a otra temporada, podrían verse como historias separadas casi sin problema. Pero tampoco tendría sentido hacerlo, la verdad, porque las tres son fantásticas. Mi favorita es la segunda, la italiana.

Como no creo que pueda permitirme nunca pagar un hotel así –tampoco lo haría aunque pudiera–, me gusta pasar las vacaciones con estos ricos estridentes, tragapastillas, fachadas de fruta y vino, ajenos al mundo real. En esta última no sabría decir quiénes son mis favoritos, tal vez la pareja, que vive los momentos más surrealistas (las serpientes, el viaje a Bangkok...)... pero esa familia de empresarios, señor, qué bien escrita. Esa batidora. Qué manera tan inteligente de hacer girar todo alrededor de un objeto.