Felipe González dice que ya no está para mítines Jueves, 4 abril 2019, 00:05

Así como Aznar y Rajoy, y también José Luis Rodríguez Zapatero, tendrán una presencia activa en las campañas de PP y PSOE, Felipe González por primera vez no va a participar en los actos electorales de los socialistas. No porque haya aducido diferencias con Pedro Sánchez, que las tiene. «Ya no tengo edad», argumentó con sus 77 años. Además, «afortunadamente», dijo, la dirección del PSOE no le ha invitado a intervenir en actos electorales.