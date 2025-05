El Ayuntamiento de Marbella rechaza pedir a la Junta la cesión de la Residencia Tiempo Libre

La Residencia Tiempo Libre de Marbella sigue siendo uno de los pocos puntos capaces de unir a toda la oposición de la ciudad. VOX presentó ... este viernes una iniciativa al pleno corporativo del mes de mayo para solicitar a la Junta de Andalucía la cesión de estas instalaciones para la localidad, propuesta secundada por el PSOE y OSP, sin embargo, el gobierno local del PP rechazó esta moción que no salió adelante dada su mayoría absoluta en la corporación. Cada grupo político propone una actuación concreta para este enclave pero todos coinciden en lo mismo: «no quieren que la administración autonómica lo privatice con una concesión demanial a 75 años a un tercero que lo explote con uso hotelero». Esta es, precisamente, la línea de trabajo que están siguiendo el gobierno autonómico y el local que ya han firmado un convenio para cambiar la calificación a dicho uso hotelero y aumentar la edificabilidad de 30.000 m2t sobre la superficie construida actual que alcanza los 24.000 metros.

Así pues, en el caso del partido conservador, proponente de la moción, no se niega a la actividad económica pero sí a que esta no repercuta a las arcas municipales. «No nos parece mal que haya hoteles en la zona turística porque generan puestos de trabajo y mueven la economía, sin embargo, queremos que esos 4 millones de euros de canon de la concesión demanial vayan al pueblo de Marbella», explicó el portavoz de VOX, Eugenio Moltó quien, tras realizar un balance de las cesiones de terreno que ha realizado el Ayuntamiento a la Junta o de construcciones de ámbito regional que se han habilitado desde el Consistorio, aseguró que «la balanza está descompensada», a lo que añadió que «le estamos regalando suelo a la Junta y no nos disminuye la deuda» (haciendo referencia al déficit adquirido tras la operación Malaya).

Por su parte, la edil popular, Francisca Caracuel, destacó «los muchos años de deterioro y de dejación de la Residencia Tiempo Libre» así como «el uso que habían hecho y la deuda que habían dejado los sindicatos allí». «¿Cuánto café se han podido tomar los vecinos de Marbella en estas instalaciones?¿Cuántos usuarios de la ciudad han podido nadar en la piscina?», cuestionaba la concejala del PP quien finalizó su intervención señalando que «vamos a dejar hacer a la Junta porque lo que hagan allí será sumar calidad a la marca Marbella».

Uso para vivienda

Por otra parte, PSOE y OSP sí se oponen al uso hotelero y piden que este espacio se destine a mejorar la situación de acceso a la vivienda. «Este equipo de gobierno quiere que pase a manos privadas, aumentándole la posibilidad de edificar, de construir hasta el doble», criticó la portavoz socialista, Isabel Pérez, quien pidió «el uso público a través de viviendas con alquileres asequibles».

Por su parte, la edil de OSP, María Luisa Parra, aseveró que «esas 27 hectáreas de terreno dan para solucionar muchos de los problemas que existen en la ciudad, como el de la vivienda o la falta de espacios públicos específicos para ancianos, jóvenes o niños».