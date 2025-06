Arrestado por masturbarse en el balcón de su casa frente a una familia con una menor en Málaga

Irene Quirante Martes, 17 de junio 2025, 00:20 Comenta Compartir

Sucedió a plena luz del día, en una barriada de Málaga capital. El aviso de una vecina movilizó a la Policía Nacional hasta un domicilio, donde los agentes detuvieron a un hombre por un presunto delito de exhibicionismo. Al parecer, el individuo se estaba masturbando en su balcón en presencia de una familia con una menor, según ha podido saber SUR.

Los hechos ocurrieron sobre las 16.20 horas del pasado 6 de junio. Según las fuentes, el sospechoso, un varón de 30 años, se asomó a su balcón y se bajó los pantalones. A continuación, comenzó a tocarse en sus partes delante de una familia cuya vivienda quedaba al frente.

La vecina, con una menor a su cargo, dio aviso de inmediato a la Policía Nacional, tras lo que los agentes se personaron en la casa y detuvieron al hombre, al que no le constaban antecedentes, como investigado por un delito de exhibicionismo.

El sospechoso, según las fuentes, reconoció los hechos tras pasar a disposición del Juzgado de Instrucción número 6 de Málaga, que era el que se encontraba de guardia, acogiéndose así a la petición de la Fiscalía, de seis meses de prisión. Al ser la pena inferior a dos años y no constarle antecedentes, no tendrá que ingresar en un centro penitenciario bajo la condición de que no vuelva a delinquir.

En una playa nudista

Solo unos días antes agentes de la Policía Local de Málaga también detuvieron a un hombre que, presuntamente, se estaba masturbando en una playa en presencia del resto de bañistas, entre los que también había menores. Los hechos ocurrieron el 20 de mayo, sobre las 15.15 horas, cuando los testigos dieron la voz de alarma.

Una dotación se trasladó al lugar tras recibir el aviso de que un individuo estaba alterando el orden público en la parte nudista de la playa de Guadalmar. A la llegada de los funcionarios municipales, al parecer, los propios bañistas les hicieron señas para que supieran quién era el sospechoso, a quien los agentes dieron el alto para identificarlo.

En ese momento, siempre según las fuentes, uno de los requirentes indicó a los policías que el hombre estuvo realizándose tocamientos delante de sus hijos menores, de ocho y tres años, lo que fue recriminado por el resto de personas que se encontraban en la playa.