Vuelta a empezar para Hugo

Hugo en una jugada ante Las Palmas, esta temporada. Protagonista en el inicio de Liga con 260 minutos en las primeras seis jornadas, se ha visto adelantado por Antoñín. Ha tenido semanas complicadas por problemas de salud y la incertidumbre sobre su futuro, precisamente ayer estuvieron sus agentes en La Rosaleda

Entre los canteranos que rondan la órbita del primer equipo existe un grado de excitación mayor a sabiendas de que el periodo de oposiciones está abierto de par en par. Todos quieren ser esa promesa que se consolide en el profesionalismo y, por tanto, la competencia es excepcionalmente alta. Esta selección natural ha elevado la exigencia y, ante tantas alternativas, el cuerpo técnico de Víctor, con todo lo que ya soporta, no tiene espacio para distracciones entre ellos.

Por todo esto, a Hugo le toca volver a empezar si quiere disfrutar de otra oportunidad como tuvo al inicio de Liga. El canterano granadino, que ya debutó con el primer equipo la temporada pasada de la mano de Muñiz, se convirtió de buenas a primeras en el punta titular del Málaga en el inicio de campeonato tras la nefasta gestión de fichajes durante el verano que dejó sin 'nueve' profesional al equipo malaguista. Hasta que sobre la bocina llegaron Sadiku y Lorenzo, Hugo fue el elegido por Víctor para ser referencia en el ataque. Fue titular en el primer partido del curso ante el Racing, pero acabó siendo sustituido tras 85 minutos.

El granadino termina contrato el 30 de junio y sus agentes estuvieron ayer en La Rosaleda

En la segunda jornada Víctor le lanzó un mensaje dejándolo suplente ante Las Palmas, donde Adrián ejerció de punta tras su gol ganador en Santander (y acabó haciendo el empate ante los canarios). Ese día Hugo salió tras el descanso y jugó 34 minutos, quizás los mejores de este año con el primer equipo. Entendió el toque del entrenador y se soltó en ataque generando peligro, aunque sin terminar de llegar con claridad a porteria. El cuertpo técnico, consciente de su condición como filial, comprendió que su margen de error era mucho más amplio y le ofreció la titularidad ante el Girona, donde jugó los 90 minutos.

Pero su actuación en tierras catalanas volvió a decepcionar y al siguiente partido ante el Almería, ya con el 'nueve' fichado (Sadiku), regresó al banquillo. Aún así disfrutó de casi todos los minutos de la segunda parte. Siguió sin arrancar. Este fue el principio de su paulatina desaparición en el día a día del primer equipo malaguista. Se quedó fuera de la lista para ir al campo del Mirandés y, aunque regresó para el compromiso ante el Rayo Vallecano, solo tuvo siete minutos, los últimos de esta temporada con el primer equipo. Empezó a encadenar varias molestias, la más grave en el gemelo, y varios procesos víricos haciéndole perder varios entrenamientos. En esas le adelantó por la derecha Antonín, que con su pasión se ha ganado además de al técnico a la afición malaguista, esa que lo vio debutar como goleador ante el Cádiz el pasado sábado.

Es cruel y quizás suponga una presión demasiado pesada para un jugador tan joven como Hugo, pero esta es la parte no tan divertida de codearte con la competición de élite. Y a todo lo anterior además hay que sumarle un factor extradeportivo muy influyente. Es uno de los pocos canteranos, sin duda el único de entre los que más nombre atesoran, que el Málaga no tiene atado. Termina contrato a final de temporada y desde el 1 de enero puede negociar con cualquier club e irse gratis a final de junio. Eso supone una presión añadida cuando además cada día llega un nuevo equipo interesado. Desde su agencia de representación confirmaron a SUR varios contactos (que no ofertas en firme) de grandes clubes como Atlético de Madrid, Valencia o incluso del extranjero como el Dortmund y algún segundo equipo de la Premier.

Precisamente, por todo lo anterior, sus representantes estuvieron ayer en las oficinas de La Rosaleda para reunirse con el director deportivo, José Luis Pérez Caminero. Los agentes de Hugo tienen dudas debido al estado de salud del club y así las transmitieron. Mientras, el jugador intenta volver a la normalidad desde el Atlético Malagueño, con el que ya acumula dos partidos consecutivos en los que dio señales de estar recuperando sensaciones, aunque aún está lejos de su mejor nivel. Le toca volver a empezar.