De la Torre da la receta para sanear el Málaga al nuevo asesor de Al-Thani De la Torre, en un acto esta mañana. / SALVADOR SALAS El alcalde de Málaga transmite a Shaheen cuáles son las exigencias y asegura sobre la cita: «Las cuentas que hace de posibles recursos quizás sean excesivamente optimistas« ANTONIO GÓNGORA Martes, 8 octubre 2019, 12:21

El alcalde Málaga, Francisco de la Torre, ha explicado a este periódico los términos de la cumbre celebrada ayer con el asesor principal del jeque Abdullah Al-Thani, Richard Shaheen, al que le dio la receta para sanear el club. «La reunión responde a una petición de visita. Desde hace algunos días lo tenía pendiente. Me lo transmitió Martín Aguilar y la he atendido lo antes que he podido. Entendemos sobre el plan de viabilidad que creo que lo conoce el asesor y que debe estar identificado con él. Pero me da la impresión de que, en cuanto a las cuentas que hace de posibles recursos que puede encontrar el Málaga de aquí a cuatro meses, quizás sean excesivamente optimista», asegura.

De la Torre divide el encuentro con el enviado de Al-Thani en tres puntos, como explica detalladamente: «Primero, que el plan de viabilidad presentado ante LaLiga debe procurar él, como asesor, que se cumpla, pero cuanto antes. Y, que yo sepa, no hay ninguna medida que se esté adoptando de lo que se dijo que se iba a hacer. Y eso me preocupa».

Para el alcalde, en mitad de la crisis del Málaga, hay un asunto crucial: «Segundo, que las cuentas de la Fundación y las del club son distintas. Y por tanto el dinero que hemos procurado para La Academia (ya dispone de 4,4 millones por la venta de la parcela permutada por El Viso), deben ser para La Academia. Puede haber una posibilidad de que, si el club le aporta dinero, ahora le destine algo menos de lo que necesita, pero no deben ser bloqueadas o dedicadas a una cosa que no sea a la Fundación y la Academia. Eso lo tengo claro». Aquí lanza un mensaje claro para que esta partida no sea utilizada en algo diferente a lo previsto.

Y De la Torre tampoco quiso olvidarse del equipo malaguista, que está ahora en una mala dinámica y se encuentra clasificado en la zona de descenso: «Tercero, que debe procurar que la propiedad del club, mientras sea propietario, se preocupe de hacer las cosas que sean necesarias para que el Málaga mejore lo máximo posible deportivamente».

El primer edil del consistorio, que conoce perfectamente la crisis del club, añadió sobre la cumbre con Shaheen: «Y no hemos entrado en más cuestiones. No he comentado la posibilidad de nuevos escenarios, como otros propietarios, sino en la realidad de hoy. Lo que deben hacer, cumplir el plan de viabilidad y también los compromisos que tienen con nosotros respecto a La Academia, y preocuparse por la marcha deportiva del Málaga. Y hacer los esfuerzos posibles para que al menos se quede el equipo en Segunda, y que luego suba a Primera».

Respecto a las medidas que puedan tomar los asesores del jeque, De la Torre ha comentado: «Del plan de viabilidad, las noticias que tengo son las que en su día nos dio el presidente de La Liga, que sobre el papel está bien, pero hace falta que se cumpla. El papel lo aguanta todo, pero para que exista equilibrio y los gastos no superen a los ingresos hay que actuar. Plazos no hay, aunque insistí en ello». Y en referencia al proyecto de la nueva ciudad deportiva, fue contundente: «Temo que lo dejen empantanado».