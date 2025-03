Sergio Pellicer: «Ni los chicos ni nuestra gente se merecían esta derrota»

Una derrota cruel como pocas se han visto en el Málaga recientemente. Cuando el conjunto blanquiazul parecía tener asegurado un punto de su visita ... al Carlos Tartiere, el tanto en propia de Manu Molina en el tiempo de descuento deshizo el empate y entregó al Málaga su novena derrota liguera. Pellicer, claramente triste por el trágico desenlace del choque, compareció en rueda de prensa para analizar lo sucedido. «Jugando en casa, ellos han hecho cambios y han aprovechado esa energía en la segunda parte y aprovechando las pérdidas que hemos tenido. El primer gol de ellos llega de una segunda jugada, de un rechace de una jugada a balón parado y el segundo también, un centro lateral. Pero creo que en lo que es ataque posicional y en lo que respecta al desarrollo del juego y lo que es un equipo, me voy contento. Pero evidentemente también jodido porque creo que ni mis jugadores ni nuestra gente se merecían esa derrota. Estoy convencido de que cualquiera que sea objetivo, que no sea del Oviedo o del Málaga sabe que el equipo que ha perdido ha hecho muchas cosas bien», comentó el técnico del Málaga.

Cuestionado sobre la reacción de Manu Molina tras el gol en propia que condenó al Málaga, Pellicer explicó que «ha pedido perdón, pero le he dicho que aquí no hay que pedir perdón cuando lo has dado todo. Le he dicho que estuviera tranquilo, que esto es fútbol. Máximo apoyo a Manu Molina y al resto de jugadores, aquí navegamos todos juntos en el barro. El año pasado vivimos un ascenso en la última jugada de partido, y este año hemos perdido puntos en un par de partidos en estas instancias pero también hemos conseguido cosas en esas jugadas. El último minuto me ha dado muchísimo más de lo que me ha quitado. Hasta el día de mi muerte le voy a estar agradecido al último minuto, aunque esta vez haya sido en contra nuestra».

Pellicer fue preguntado por la influencia del nuevo entrenador del Oviedo, Veljko Paunovic, en el juego del equipo local, y argumentó que «con Paunovic no ha cambiado nada, porque lleva muy poco tiempo y porque los jugadores son los mismos. Sabíamos que no iban a cambiar mucho las estructuras que iban a utilizar porque son los mismos perfiles. Quizá empleaban un triángulo en el centro del campo y quienes saltaran podían ser Cazorla o Fede Viñas, pero el fútbol es de los fútbolistas. A Hassan lo conocemos todos, y sabemos que se iba a meter hacia dentro con conducciones o en uno contra uno, estuviera con Calleja, con Paunovic o conmigo».