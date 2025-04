Pellicer: «Es momento de volvernos a ganar otra vez la confianza de nuestra gente» El entrenador malaguista aseguró sentirse respaldado en su puesto por el club y declaró que ahora toca encontrar respuestas, no hacerse preguntas

Nacho Carmona Málaga Sábado, 12 de abril 2025, 14:49

La rueda de prensa de Pellicer en la previa del encuentro ante el Huesca tuvo a la afición como protagonista. Sincero, exteriorizó que una de sus prioridades, ahora mismo, es recuperar la confianza de la feligresía malaguista con buenos resultados y victorias, porque, asegura, les pagan por ganar. «Es un momento de no preguntas, es de respuestas. De responsabilidad. De responder siendo un equipo, siendo competitivos y con habilidad. De volvernos a ganar otra vez la confianza de nuestra gente», verbalizó.

En el plano profesional aseguró sentirse respaldado, apoyado en las palabras de Kike Pérez del jueves. «Yo noto la confianza del director deportivo y del club, pero lo que tengo que conseguir es recuperar la confianza de la gente. Gestionamos muchísimas emociones».

Del Huesca, el próximo rival, enumeró numerosas virtudes: «Viene en una dinámica parecida a la nuestra, pero con una situación muy diferente en la clasificación. A balón parado es el mejor equipo. Maneja muy bien la manera de defender. Es un equipo muy bien trabajado y está siendo muy fuerte en casa, exceptuando el partido del Levante. Nos toca dar lo máximo. Es un partido de pasión, como todos, pero ningún pánico. Veo muy bien a los chicos».

Mejor en La Rosaleda

Pese a la presión, aseguró que prefiere jugar en La Rosaleda a hacerlo fuera. «Sabemos el club en el que estamos. Ellos están bien y les duele muchísimo la situación. Colectivamente estamos haciendo mejor que antes, pero no estamos siendo muy regulares. Yo prefiero jugar en casa. En la temporada hay tres pautas: la ilusión cuando ganas, las dudas cuando vienen las dificultades y la frustración cuando parece que no hay nada más. El trabajo es ganar. Nos pagan por eso. La presión existe en otras facetas de la vida. Somos unos privilegiados y unos afortunados», expresó.

Reivindicó la importancia del colectivo por encima de los nombres propios y también dio valor a la foto final de los goles. A los que terminan. «Yo creo que es muy importante los que terminan. Es un momento en el que creo que los nombres son lo de menos. Lo importante es el colectivo. Todos han tenido oportunidades. Confío en todos», dijo al respecto.

En el momento de la temporada en el que está el Málaga, abogó por olvidarse del pasado y centrarse en el presente deportivo del equipo. «Recordar el pasado es para mejorar el presente, pero no para vivir en el pasado. Cuando consigues un éxito, lo recuerdas. Quedan muchos partidos. Tengo muchísima confianza. El otro día me mataron por pedir calma, pero yo prefiero echarle agua al fuego en vez de leña». Preguntado por su opinión sobre que el encuentro se juegue un Lunes Santo, con lo que significa este día para la Málaga cofrade y con el Cautivo en la calle (si el tiempo no lo impide), contestó que está centrado en el plano deportivo y que ojalá el club vuelva a tener compromisos los martes y los miércoles, como antaño, guiñando a la época de Champions que se vivió en Martiricos hace algo más de una década.