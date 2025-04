Una Rosaleda de fiesta que pide cambios

Comenta Compartir

La Rosaleda vivió una gran tarde de fiesta porque la victoria del Málaga ante el Castellón casi nos deja atada una permanencia que se había ... puesto muy complicada en este tramo final liguero por mor de una horrenda gestión deportiva del club por parte de la Administración Judicial. Ojo, no está todo asegurado, pero muy mal se nos tendrían que dar las cosas para irnos al pozo. Eso lo sabía una afición que apoyó a muerte a su equipo, pero que tampoco escatimó mostrar 'unanimidad con decibelios' para exigir un cambio rotundo en la cúpula directiva: no se puede seguir bajo una Administración Judicial que ya se ha quemado por completo, con una masa social totalmente enfrentada y un clarísimo distanciamiento por parte de las autoridades locales. No se puede seguir con el club secuestrado, y algo se podrá hacer, porque nunca en la historia del fútbol español un club había estado en Administración Judicial cinco años... Inédito. Inaudito. Insoportable.

El Málaga tenía que ganar y lo hizo. Le perdonamos el segundo tiempo que nos hizo pasar a todos, con el corazón en un puño, con un Castellón dominador de la pelota y del campo, pero sin grandes ocasiones de gol. El tanto de la promesa malacitana Chupete fue suficiente para tres puntos que nos pone un colchón de seis frente al Eldense, cuyo campo, no lo olvidemos, tenemos que visitar con una renta en el coeficiente de 3 goles a favor. Lo dicho, casi tres cuatros de permanencia conseguida, pero no por ello se puede olvidar lo que la temporada nos ha deparado, porque Málaga merece un equipo en la máxima categoría del fútbol profesional, y, como mínimo, ilusionante en la segunda división, no arrastrando penurias por la falta de ilusiones, por la falta de ambición. No fue un buen partido malaguista. No se le puede exigir más. Había que ganar, y se hizo. Ahora a intentar hacer lo mismo con el Granada. Estamos a punto de conseguir lo que para muchos nos parece un verdadero milagro: mantener la categoría.

