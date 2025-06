Kevin dice adiós: «Me hubiera gustado seguir escribiendo esta historia, pero en esto del fútbol juegan dos equipos»

Kevin fue el último en despedirse del malaguismo. Si bien Dioni y Manu Molina realizaron unas ruedas de prensa, el malagueño lo hizo a través ... de una carta abierta a la afición del Málaga, que leyó en un vídeo que también publicó el club.

«Queridos malaguistas: Hoy me cuesta buscar las palabras. Hoy me despido de vosotros, de esta camiseta y no es nada fácil hacerlo de quien me ha dado tanto. Recuerdo mi debut como si fuera ayer. La Rosaleda, mi familia en la grada, el corazón latiendo a mil. Había soñado muchas veces con ese momento… pero la realidad lo superó todo», comenzó relatando Kevin sobre sus primeros pasos como jugador del primer equipo del Málaga.

«Después vino una etapa fuera, en Portugal. Me tocó crecer, madurar, volver más fuerte… pero siempre con Málaga en la cabeza. Y cuando volví, lo hice con un solo objetivo: devolver al club al lugar que merece. Nos tocó pelear en el barro, sufrir, resistir… pero lo hicimos juntos. Vosotros nunca fallasteis. En casa, en los viajes, siempre siendo un jugador más. Y llegó ese día. El minuto 122. Ese gol, ese ascenso, esa explosión de alegría que compartimos como una sola alma. Lloré, grité, abracé, me derrumbé… Lo sentí como un malaguista más, siendo uno de los días más felices de mi vida. Ese instante se queda conmigo para siempre. Para toda la vida», explicó sobre todo lo vivido la temporada pasada, destacando su sentimiento malaguista en la consecución del ascenso a Segunda División.

«Salieran las cosas mejor o peor, si algo os puedo prometer es que cada vez que pisé el césped, lo hice dejándolo todo. Por este escudo. Por vosotros», añadió. «Gracias de corazón a los técnicos, a los compañeros, a los trabajadores del club… y, sobre todo, a la afición. Gracias por enseñarme lo que significa ser malaguista», dijo.

Lo más destacable de la carta es cuando asegura que «me hubiera gustado seguir escribiendo esta historia, pero en esto del fútbol juegan dos equipos», dando a entender que su voluntad era la de continuar como jugador del Málaga. «Aun así, una vez más, gracias Málaga Club de Fútbol por dejarme vestir tus colores, por participar en tu historia y por la familia que encontré aquí. Esto no es un adiós, es un hasta pronto. Con todo mi amor y respeto, Kevin Medina», concluía el texto.

Como también hiciera el club con Dioni y Manu Molina, el Málaga emitió un vídeo de 'highlights' con la camiseta blanquiazul, en el que también se ve su reacción en el Nou Estadi tras conseguir el ascenso y cuando se abrazó con algunos miembros del Fondo Sur de La Rosaleda tras el último partido de Liga, frente al Burgos.

No tardaron en llegar los mensajes de despedida de algunos de sus ya excompañeros de equipo, como Larrubia, Nelson o Izan Merino. «No quiero llorar. Te quiero y te echaré de menos, compañero» o «Gracias por todo, mi niño. Te echaré de menos» fueron algunos de los comentarios en la publicación por parte de estos miembros del vestuario malaguista. También respondieron a la publicación amigos del mundo del fútbol como los exmalaguistas Roberto Fernández o Juan Cruz.

Kevin dejó sensaciones positivas al término de la campaña en Primera RFEF y se esperaba que diera un paso al frente significativo, como el que ha acabado dando Larrubia. Sin embargo, su rendimiento en la segunda vuelta ha dejado mucho que desear, mostrándose excesivamente irregular. Su nivel, sumado a las vicisitudes en las negociaciones por su renovación desde el pasado verano, han acabado que Loren Juarros decidiera finalmente no extender el compromiso del extremo.

A sus 24 años, Kevin continúa siendo un futbolista con mucha proyección, pero que necesita encontrar el contexto idóneo para encajar y desarrollar su fútbol. Veremos dónde.