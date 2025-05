Una jugada definitiva y absurda

Comenta Compartir

El Málaga compitió con el Eldense 7 minutos. No pudo más. En pleno acoso de los de Pellicer, tras un gol fallado 'estilo Lobete', un ... contraataque fue parado en falta en el terreno de juego malaguista por Galilea, al que había desbordado un delantero mucho más vivo que él. Fue falta. Sin duda. Era Galilea el último hombre del Málaga. Sin duda. Pero el fútbol, como espectáculo, tiene que mirarse estas cosas: no puede ser tarjeta roja aunque lo sea, porque no hubo violencia, porque al visitante le quedaba un mundo para llegar a los aledaños de Herrero y porque no se puede romper a un equipo, con lo que se juega, de esta manera. Pero así fue.

A partir de ese momento, el Eldense, que no es que esté en los puestos de descenso por casualidad, ni mucho menos, despertó de su carajote inicial y lógicamente puso cerco a un Málaga que vio rotos todos sus proyectos y esquema: se fue Antoñito, al que se le veía entonado, y entró Alex Pastor, por lo que la renuncia era tan normal como definitiva. Así y todo aguantó un montón de minutos el Málaga, que contaba con su portero otra vez como ángel de la guarda, pero era muy difícil, y en una jugada absurda, porque se pudo evitar, llegó el único tanto de los locales. Ahora se trataba, juro que pedía por ello, mantener el coeficiente de goles a favor frente al rival, al que ganamos 3-0 en La Rosaleda. Se logró, e incluso se pudo empatar en el último suspiro en una jugada extraña en la que un defensa local le dio al balón con el brazo, pero el 'rápido' colegiado no vio intencionalidad. Una pena, pero el partido se lo cargó una regla que puede ser tal, pero que es una auténtica majaronería: miren, un agarrón en las tres cuartas partes de tu campo no puede ser roja en la puñetera vida aunque no hubiera portero... No me digan que está escrito. No. Yo aquí no aplico la ley, que fue lo que se hizo, sí; sino la lógica. Y la ley para que sea justa tiene que ser también lógica. Y los árbitros, más calmados, todo por el bien de la pelota.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Segunda División