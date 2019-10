Iván Alejo sobre la petición del Málaga: «Sería injusto que se suspendiera el partido» El exjugador blanquiazul y ahora del Cádiz habló en la previa del partido fijado para este sábado en La Rosaleda SUR Miércoles, 9 octubre 2019, 13:40

Iván Alejo compareció este miércoles con motivo de la previa del partido fijado para el sábado entre su actual equipo, el Cádiz, y en el que jugó media temporada el año pasado, el Málaga. Es uno de los elementos de mayor expectación por su vuelta a La Rosaleda, donde no ofreció el rendimiento que se esperaba de él. Ahora su situación ha cambiado, está aprovechando la deriva positiva de su nuevo vestuario, aunque no es titular indiscutible.

«Cuando el equipo va bien es muy complicado entrar en el once, pero estoy muy feliz y estoy entrando en la segunda parte. Tengo que seguir trabajando para que el míster me pueda sacar en el once cuando lo necesite. Que el equipo vaya bien será siempre la mejor de las noticias«, explicó Alejo en sala de prensa.

A la espera de saber si es titular o no en su vuelta a La Rosaleda, el jugador vallisoletano analizó al Málaga como rival: «Es un equipo difícil porque si ves todos los que pueden jugar, casi todos los jugadores han jugado en Primera División. Creo que todos han jugado en la Primera en su país. Lo afrontamos como un partido más, no un partido trampa. Sabemos la dificultad del equipo y La Rosaleda. No creo que vaya a ser un partido diferente por el tema que se está hablando de la suspensión del partido, no debemos darle más vueltas a ese tema«, opinó.

Sería injusto que se suspendiera

Abundando sobre el tema de más actualidad a estas alturas de la semana, la petición del Málaga para que se aplace el encuentro por falta de efectivos, el exmalaguista fue muy claro: «Sería injusto que se suspendiera. A principio de temporada, para bien o para mal, está el tema del fairplay financiero. Todos los clubes tienen que hacer las cosas bien en verano, saber que se le pueden ir jugadores importantes. Al Cádiz le pasó el año pasado con Manu Vallejo y Machís (ahora en equipos de Primera, Valencia y Granada respectivamente)«, sentenció Alejo.

Para acabar, el extremo propiedad del Getafe y cedido al conjunto amarillo esta campaña entiende que el resto de rivales se fijen en el liderato amarillo, pero reconoce tener los pies en el suelo: «Se habla de nosotros porque estamos haciendo las cosas muy bien. El míster tiene una filosofía clara que al club le ha ido muy bien. Nosotros desde dentro estamos con los pies en el suelo, sabemos que son 42 jornadas y lo que se dice nos trae sin cuidado«, finalizó.