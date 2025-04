Dos caras, un punto y Rafa...

Comenta Compartir

El Málaga ofreció dos caras en Éibar, tan diferentes que da coraje. No se puede hacer una primera parte tan desastre y tras quince minutos ... escasos de descanso, parecer otro equipo. Estuvimos en el infierno, tocamos el cielo y acabamos en el purgatorio, de donde no salimos con este empate pero al menos respiramos un poco y miramos con menos pesimismo el futuro inmediato. Aquí se trata, ya, como sea, de no descender. Sólo Pellicer y sus jugadores pueden evitar la tragedia, porque si fuera por la desastrosa Administración Judicial que tiene secuestrado al club estaríamos jugando en regional hace meses...

Éibar era un mal campo a priori para recuperar sensaciones, y el primer tiempo lo dejó claro. Pellicer puso una zaga de 5 que hizo aguas por todos lados, y apenas hubo ocasiones. Este planteamiento, con el 1-0 no quedaba otra, sufrió un cambio radical con la salida de Antoñito por Galilea, que además estaba amonestado. Es increíble que Dioni y Cordero no sean titulares todos los partidos, lo mismo que Rafa, que superó el enorme hueco defensivo que provoca Juanpe, quien además no estuvo nada acertado en los pases. Rafa nos cambió la cara. Puede ser un grande, o sea que ya mismo se lo llevan... La entrada de ambos nos dio alas y pasamos a un 1-2 ilusionante que nos hubiese alejado de los infiernos, pero poco dura la alegría en la casa del pobre: en una jugada desafortunada, otro gol en propia puerta de un Málaga líder en este campo y en encajar goles en los últimos minutos. Pero el Málaga era otro, y pisaba el área rival, aunque los fallos defensivos seguían siendo un lastre para los blanquiazules; ¡cómo se que echan de menos a Luismi! Al final, con el miedo al descuento y la mala pata que tenemos, un punto que sabe a gloria, aunque pudieron ser tres, pero no pidamos peras al olmo. Ahora a sumar en casa. Nos la jugamos. Para cualquiera sería una ventaja, pero para nosotros...

