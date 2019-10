Diego González: «No quiero pensar que se suspenda el partido» Diego González, en el entreamiento de este miércoles. / Salvador Salas El central blanquiazul aseguró que la plantilla sufre esta semana un «déficit de jugadores», algunos con molestias, la salida de los internacionales y la expulsión de Adrián CRISTINA PINTO Miércoles, 9 octubre 2019, 14:12

El jugador blanquiazul Diego González atendió a los medios en rueda de prensa tras ejercitarse en el entrenamiento de esta mañana con normalidad, después de que ayer no pudiese terminar la sesión con sus compañeros. «Ahora mismo me encuentro bien, acabé con molestias en la pierna en el partido anterior. Ayer tuve un descanso y hoy estoy mejor. Nada que preocuparse», comentó el gaditano. Sobre la posibilidad de un aplazamiento del encuentro de este sábado ante el Cádiz -incógnita que aún está por resolver-, el central malaguista aseguró que, mientras tanto, «los jugadores nos centramos en el trabajo diario- pase lo que pase, no está en nuestras manos». Por su parte, confesó: «No quiero pensar que se suspenda el partido, porque así nos mantenemos activos y no perdemos el ritmo del trabajo de la semana».

Tras la confirmación ayer de la marcha de Lorenzo González con Suiza, se suma otro más a los jugadores que el Málaga pierde durante esta semana por los compromisos internacionales. Juanpi, Mikel Villanueva, Munir y Keidi Bare son el resto de jugadores que se marchan con sus selecciones y se pierden esta jornada. Además, se suma la baja de Adrián, expulsado en Huesca, y las lesiones de algunos jugadores como Pacheco, que tampoco podría disputar el partido frente al Cádiz. «Es peculiar la situación: 5 jugadores que con las selecciones, otros están tocados y Adrián, expulsado. Tenemos un déficit de jugadores para esta jornada», aseguró Diego González sobre el problema de la plantilla para este fin de semana.

Víctor Sánchez del Amo lo tiene complicado estos días. Solo dispone de 11 de sus jugadores profesionales, y algunos son duda por molestias, entre ellos Juan Carlos, Cifu, Boulahroud y el mismo Diego González, que, aunque confirmó que está recuperado al igual que Renato, estará en alerta durante los próximos entrenamientos. «Hay que entrenarse como siempre. Quizás algún día se entrena más flojo y es cuando te lesionas. No tiene nada que ver». El rendimiento del equipo fue otra de las cuestiones que se le planteó al central: «Los resultados no son los deseados, pero el trabajo trae la recompensa y esperemos que sea así. Nosotros estamos montados en el barco y tenemos que remar juntos. No podemos dejar de creer en el trabajo del de al lado».

Sobre las declaraciones del entrenador del Cádiz donde asegura que «no jugar el partido sería saltarse las normas», Diego declaró: «Entiendo que quieran jugar, están en una buena racha y en forma. Además, tienen a toda la plantilla disponible. El Cádiz ha comenzado la temporada de una forma espectacular, por eso están arriba».

Cuestionado por sus estancia en la entidad de Martiricos, en concreto por la posibilidad de reducción de salario, Diego declaró: «De momento no tengo noticias nuevas, sigo con mi contrato este año y otro más. Estoy contento de seguir aquí, aunque las circunstancias no sean fáciles». Durante el mercado de invierno, el defensa recibió varias ofertas para salir del club blanquiazul. «En invierno no veía que fuese el momento de irme, el club tenía buena proyección de ascender. No me arrepiento en ningún momento de no haberme ido. Este verano también había alguna oferta, pero veía más razonable quedarme en Málaga», concluyó el jugador malaguista.