Dani Lorenzo sigue la progresión para tratar de jugar esta campaña

El Málaga, aislado de la ebullición de un Jueves Santo en la ciudad, se ejercitó en La Rosaleda y siguió preparando la cita de este ... lunes en Ipurua (20.30 horas) en la que, a pesar de la dificultad intrínseca de frenar a un Eibar enrachado, tratará de lograr un triunfo que mitigue la crisis deportiva y la situación acuciante cara a lograr la permanencia en Segunda División.

Una de las novedades de la sesión de trabajo fue que el centrocampista Dani Lorenzo completó la mitad de la misma. El marbellí, que fue operado por su problema de osteopatía de pubis a finales de enero, no es la primera vez que hace parte del entrenamiento con el grupo, pero continúa en su progresión para intentar reaparecer esta campaña. Inicialmente, los planes estaban en que su vuelta a la competición fuese para la próxima temporada, pero no se descarta que se vaya a producir en esta, ante la necesidad del equipo de cualquier posible ayuda en estos momentos de bache.

Es cada vez más probable que el canterano pueda entrar en una futura convocatoria, quizás ya entrado en el mes de mayo. Por lo demás, el equipo se entrenó con la presencia de dos jugadores del filial, el espigado central Recio y el medio centro Rafa. No obstante, Sergio Pellicer puede disponer de veintitrés integrantes de la plantilla para completar la expedición a Eibar, al recuperar a Kevin y Dani Sánchez, que ya cumplieron su partido de sanción. Quedarían fuera sólo los lesionados Luismi, Haitam y Ramón, y el mencionado Dani Lorenzo.

No obstante, no se descarta que Pellicer pueda contar con algún joven del Malagueño y prescinda de otro del primer equipo, Cabe recordar también que el equipo filial no compite este fin de semana, sin jornada liguera en el Grupo 9 de Tercera RFEF por coincidir con la Semana Santa.