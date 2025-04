El Ayuntamiento aprovechará la nueva cimentación en el Ciudad de Málaga para otras instalaciones deportivas

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Málaga, Borja Vivas, reconoció este jueves, en un acto oficial de presentación de un evento de balloncesto, que ... el proyecto para situar gradas provisionales en el Estadio Ciudad de Málaga, donde tendrá que jugar el Málaga desde la campaña 2026-27, sigue su avance.

Presupuestado en algo más de 22 millones, los trabajos, que pueden empezar después del verano, están dentro del montante de 271 millones del proyecto de convenio que van a firmar las tres instituciones propietarias de La Rosaleda (Ayuntamiento, Junta y Diputación) para las obras de reforma cara al Mundial de 2030. «Ahora ya estamos profundizando en los detalles, el tema de los accesos, los vestuarios, la posible tienda, los posibles espacios...», aclaró Vivas, que añadió que «en este caso Zaragoza (su estadio modular provisional en construcción), que es muy parecido a lo que estamos haciendo, va un poco más avanzado que nosotros, por lo que también nos sirve un poco de referencia en el sentido de ver las cosas buenas que se están haciendo allí».

Preguntado sobre si no hubiera sido más útil nuevas gradas fijas en el Ciudad de Málaga, en lugar de las provisionales que se usarán al menos dos temporadas (2026-27 y 2027-28 y puede que algunos meses más) para los choques del Málaga, dijo: «No son fijas. Al final la empresa que gane tendrá que construir esa grada porque eso no lo tienen en 'stock', obviamente. Se han barajado opciones de que las gradas se pudieran quedar y demás, pero, siendo sincero, no hemos traído ningún evento que haya requerido de gradas supletorias, con lo cual probablemente, y esto es un tema que hablaremos en el futuro, sea más beneficioso aprovechar esa cimentación que se va a hacer especial para poder poner otras instalaciones deportivas en el entorno. Desde posibles pabellones a pistas deportivas, cualquier historia creo que es más útil que tener otra instalación con muchas gradas. Hay que recordar que el estadio tiene 7.400 asientos de capacidad, que yo creo que es suficiente para traer cualquier evento«.

Además, Vivas admitió que «tenemos en la cabeza en 2026 el Campeonato de España absoluto de atletismo, que ya me gustaría que se llenara con 26.000 personas, pero será la oportunidad de estrenar el estadio».