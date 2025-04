Los alcaldes del PP arremeten contra Montero y exigen poder destinar el remanente municipal a inversiones

Por segunda vez en las últimas semanas los alcaldes del PP de Málaga se han concentrado a las puertas de la Subdelegación del Gobierno y ... lo han vuelto a hacer por un asunto relacionado con la financiación local arremetiendo contra la vicepresidenta primera, ministra de Hacienda y líder del PSOE andaluz, María Jesús Montero, a la que le han exigido que los ayuntamientos pueden destinar el remanente generado durante el pasado ejercicio a inversiones financieramente sostenibles y que no les obligue -tal y como se recoge en una instrucción enviada por su departamento a los consistorios- a utilizarlo para quitar deuda municipal.

Arropado por casi una treintena de regidores, entre ellos la presidenta del Consejo de Alcaldes, Margarita del Cid, concejales y el presidente de la Diputación Provincial, Francisco Salado, el secretario general de los populares malagueños, José Ramón Carmona, ha pedido a los alcaldes de la provincia de todos los signos políticos, entre ellos los del PSOE, que se rebelen contra Montero por «el atraco» a los ayuntamientos.

«Es de lógica que cualquier alcalde, si de verdad defiende a sus vecinos, se rebele contra la ministra Montero para reivindicar que el ahorro de los ayuntamientos, fruto de su buena gestión, se reinvierta en los municipios en los que ha sido obtenido», ha subrayado Carmona.

El número dos del PP provincial ha calificado a Montero como «la nueva cobradora del frac» por su afán de «recaudar» en alusión a las subidas de impuestos impulsadas por el Gobierno de Pedro Sánchez y ha alertado de que con la prohibición de destinar el superávit municipal a inversiones «en realidad lo que quiera sea quedarse con los ahorros de los ayuntamientos, como ya intentó en 2020, pero no lo vamos a permitir».

Mociones en los ayuntamientos

En esta línea, José Ramón Carmona ha anunciado una ofensiva institucional, con mociones en los ayuntamientos, para informar a los ciudadanos y para que los partidos se posicionen ante este «segundo intento de la ministra de asaltar las arcas municipales para pagar favores políticos».

Por su parte, Del Cid, que ha cifrado en unos 300 millones el remanente de los ayuntamientos de la provincia, ha denunciado que María Jesús Montero ha decidido con esta medida «entrometerse en la autonomía local« y ha añadido que quienes van a sufrir este »ataque frontal« serán los vecinos.

«Hay un mandato constitucional que se está incumpliendo, que es el de respetar la autonomía local. Montero parece que no tiene bastante con la presunción de inocencia; también quiere ir a por la autonomía local y, frente a eso, encontrará siempre a los alcaldes del PP que no vamos a permitir que el dinero de las inversiones de nuestros ciudadanos se nos quite sin ningún tipo de criterio, por una carta», ha asegurado.

La alcaldesa de Torremolinos ha argumentado que con esta posición el Gobierno lo que pretende es «seguir endeudándose y pagando favores a los que les mantienen en el Gobierno y que los municipios no tengamos capacidad para hacer nada» y ha denunciado el «incumplimiento» del Ejecutivo con la actualización anunciada, de un 13%, de los ayuntamientos en la Participación de los Ingresos del Estado (PIE).

Respuesta del Ejecutivo

Desde el Gobierno, fuentes consultadas, han respondido a estas críticas del PP aduciendo que las reglas fiscales están vigentes y ha recordado que los populares votaron en el Congreso en contra de la actualización de las entregas a la PIE de los ayuntamientos

«El Gobierno ha aprobado numerosas medidas para facilitar la solvencia financiera de los ayuntamientos y las seguirá tomando. Pero hay un partido, el PP, que donde gobierna no da facilidades a las entidades locales y que vota en contra de todas las medidas que ayudan a las entidades locales», han añadido las fuentes.