Antonio Maíllo: «No vamos a contribuir a que la derecha y la extrema derecha lleguen al Gobierno»

Antonio Maíllo visitó este miércoles Málaga para participar en un acto en defensa de la universidad pública y en una charla con la artista drag ... y poeta Pink Chadora con motivo de la celebración del Orgullo. El coordinador general de IU atendió a SUR para abordar la convulsa situación política del país tras los casos de presunta corrupción que afectan al PSOE.

–En vista de la actual situación política, ¿es el momento de que se convoquen elecciones?

–Es el momento de resolver problemas estructurales como la corrupción y materiales como la vivienda. Es el momento de seguir avanzando en todas las reformas posibles que mejoren la vida de la clase trabajadora que es para la que estamos trabajando.

–Pero la imagen que se transmite es que hay una situación de bloqueo en el propio Parlamento que puede impedir la actividad legislativa.

–Ahora mismo hay un problema que está en el PSOE, pero no en el Gobierno; si estuviera en el Gobierno hablaríamos de otra cosa. Va a depender mucho de cómo se le dé salida a esta situación, que es la más grave que llevamos de legislatura, para saber si va a haber elecciones o aguanta la legislatura. Aguantará si se toman medidas y si aceleran las grandes reformas que necesita el país; si hay una bunkerización, un repliegue o hay una institución defensiva no aguantaría el Gobierno.

–Podemos dijo ayer que la legislatura está muerta. ¿Lo comparte?

–No. Porque entonces a Podemos lo que le toca decir es que tiene que haber elecciones. Me gustaría escuchar qué es lo que piensa, si quieren que haya elecciones o no. Y ya saben lo que hay. No voy a hablar de Podemos sino de IU y nosotros no vamos a contribuir a que la derecha y la extrema derecha llegue al Gobierno.

–Es decir, comparte el argumento dado por Pedro Sánchez de que no es momento de convocar elecciones porque gobernaría la derecha.

–Las encuestas lo dicen, ¿no? El Gobierno tiene un reto que es revertir esa situación y cumplir un programa electoral. Nuestro objetivo es mantener que siga el Gobierno con el pacto de investidura, avanzar en reformas y llegar a 2027. El problema es que con la situación que hay no basta sólo con decir, que nosotros compartimos, que hay un peligro de que llegue la extrema derecha y derecha. Ya hemos llegado a otra fase y es que este Gobierno durará si, lejos de 'bunkerizarse', adopta una posición a la ofensiva en forma de políticas sociales, políticas para la mayoría social y de regeneración democrática.

«El Gobierno durará si lejos de 'bunkerizarse' pasa a la ofensiva en forma de política sociales y regeneración»

–¿Considera suficientes las explicaciones y medidas del PSOE ante los casos de corrupción?

–No vamos a entrar en las medidas de carácter interno, pero en las medidas sociales hay que dar más explicaciones. Hay que dejar los lamentos, dar más explicaciones y convertir esta vergüenza en acción política. La gente ha pasado del shock a la tristeza, de la tristeza a la depresión, de la depresión a la inactividad y de la inactividad a la indignación. Pues nosotros queremos canalizar esa indignación y convertirla en iniciativa política. Un Gobierno habla a través de leyes y esa es la salida. Y después, sobre un debate de coordenadas morales en un problema de corrupción que ha caracterizado el bipartidismo en nuestro país tenemos que salir con una política de radicalidad normativa en la lucha contra la corrupción. Una política de radicalidad normativa que tiene mucho que ver con la prohibición a las empresas condenadas por corrupción de acceder a licitación de obra pública o la devolución del dinero robado, es decir, enfocar también en los corruptores.

–Ayer, en la sesión de control no fueron varios ministros de Sumar, entre ellos Yolanda Díaz, ¿fue una estrategia meditada?

–Le puedo hablar de la ministra de IU, que no fue porque tenía una comparecencia posterior y la estaba preparando. Sí le digo que hay que estar en las comparecencias y las preguntas.

–¿No le pareció bien entonces la actitud que tuvo Yolanda Díaz?

–Yo habría ido. Pero no porque tengamos que mostrar o no apoyo, sino porque si eres miembro del Gobierno tienes que estar en los sitios donde se producen los grandes debates del Parlamento.

Sobre la ausencia de Yolanda Díaz en el Congreso en la comparecencia de Sánchez: «Yo habría ido»

–¿Teme que el apoyo de Sumar, del que forma parte IU, al Gobierno les pueda afectar a sus expectativas electorales?

–Es que no estamos pensando en las expectativas electorales, sino en sacar al país de una situación de 'impasse'. Me parece muy mezquino estar buscando el cálculo electoral ante la gravedad de unos hechos que erosionan la democracia. Porque aquí está herida la moral y la ética pública. Por tanto, no estamos pensando en los resultados electorales, sino en cómo salir de una situación en la que mucho electorado que no quiere que venga la derecha ni la extrema derecha quiere que actuemos.

–Pero, ¿cree que la rehabilitación de esa imagen de la moral política, la puede acometer un partido donde están implicados dos de sus principales gestores durante muchos años y estrechos colaboradores del presidente del Gobierno?

–Primero, el gobierno no es solo un partido. Y el partido que tiene el problema lo tiene en su partido, y que sepamos no lo tiene en el Gobierno. Para IU es muy importante que el Gobierno no está afectado por corrupción. Nosotros no estaríamos en un Gobierno corrupto. Por tanto, mientras no haya esa situación, nosotros no podemos decir que el Gobierno esté afectado por algo que le afecta a un partido. Ahora, depende de la salida que se le dé a una crisis, es donde se fortalece o se debilita.

Ampliar Maíllo, en las instalaciones de La Térmica. ñito salas

–Algunos socios parlamentarios han mostrado cierto distanciamiento respecto al Gobierno en las últimas horas, ¿esto transmite la idea de que hay una situación insostenible en estos momentos?

–No. Hay una situación donde hay dos fuerzas; una tendencia centrífuga de aquí sálvese el que pueda y una fuerza centrípeta de sostener al Gobierno si no hay razones objetivas que le impidan ese apoyo. Por tanto, hace falta mucha cautela y serenidad. Nosotros vamos analizando sobre realidades, no sobre proyecciones. Ahora mismo no hay corrupción en el Gobierno; una nueva información que cambiara la pantalla del debate, entonces evidentemente hablaríamos de otra cosa. Vamos a estar vigilantes en cuanto a la función de máxima transparencia, en explicar todo lo que ha ocurrido, que haya celeridad en la toma de decisiones y contundencia en las mismas.

–¿A Sumar no le interesa ahora mismo que haya elecciones por la bajada que pronostican las encuestas y la falta de unión interna que beneficiaría a otros fuerzas políticas de su mismo espectro ideológico?

–Para IU, ahora mismo nuestra máxima preocupación es salir de esta crisis con un país más fortalecido, más decente y con unas coordenadas morales más asentadas. En segundo lugar, es evidente el achicamiento del espacio que está habiendo en la izquierda alternativa y ahí IU siempre ha apostado por un proceso de frente amplio, que es en el que vamos a trabajar. Y en tercer lugar, lo que a IU va a hacer tomar decisiones va a ser cada punto, cada posición política y cada nueva realidad que surja. A nosotros también nos preocupa la próxima cumbre de la OTAN, donde vamos a saber qué grado de exigencia va a haber sobre gasto militar. Nosotros no vamos a participar de un mayor gasto militar en nuestro país.

–¿Cuál fue su impresión como persona de izquierdas al escuchar los audios sobre la presunta corrupción y cómo hablaban de las mujeres dirigentes de izquierdas?

–Me ha dado mucho asco. No es sólo vomitivo, sino que es absolutamente asqueante.