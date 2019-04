La despoblación avanza sin freno en los pueblos del interior de la provincia de Málaga

Carlos Montañez tiene 26 años y es el único de su edad en Canillas del Aceituno. La mayoría de sus amigos se han marchado. Él no. «Los que se quedan son los que tienen la vida solucionada, el resto se va en cuanto le sale algún trabajo», comenta mientras atiende a unos clientes en el bar que la familia regenta en la plaza de este pueblo enclavado en el balcón de la Axarquía. Jose es más joven (15) y aún no tiene claro su futuro, pero ya ve cómo en su grupo de amistades, que forman una decena chicos y chicas con los que año arriba año abajo comparte generación, casi todos piensan en salir. «Muchos ya están fuera estudiando», afirma antes de continuar su paseo en bici por las tranquilas calles del pueblo tras regresar de sus clases en el instituto de Periana, que está a unos 40 minutos en autocar. «Yo no me voy, pero no es por falta de ganas», admite Vanessa Hidalgo, que en unos meses traerá al mundo a uno de los cuatro bebés que se esperan este 2019.

La cifra es de las más bajas de los últimos años en un municipio donde las canas y los bastones triplican a los juguetes y donde las defunciones duplican a los nacimientos. De hecho, el envejecimiento de la población está llegando a tal punto que la ayuda a domicilio da casi tanto trabajo como el taller de textil o el almacén de aguacates.

También se nota en el colegio, donde desde hace unos años se vienen agrupando en una misma clase niños de distintas edades porque no son suficientes. Algo que desde hace tiempo viene ocurriendo en el Genal y en entornos más rurales y aislados, pero no aquí. De 3 años sólo hay siete alumnos, uno de ellos el hijo mayor de Eliana Castillo, cuya familia es la excepción en el pueblo. Vienen de la bulliciosa Buenos Aires y llevan dos meses en Canillas. «Mi marido es de aquí. Trabaja fuera, pero nos hemos venido al pueblo, que es muy lindo y tranquilo», asegura a la salida de un cole que cada curso tiene menos ajetreo.

Cuando se habla de la despoblación que padece el interior de la provincia o de la Málaga vacía las miras siempre apuntan a esos pequeños pueblos encajados en el corazón del Valle del Genal como Atajate (169 vecinos censados), Júzcar (225) o Pujerra (294), pero este fenómeno se está extendiendo a otros muchos municipios de mayor tamaño que van menguando sin freno. El ejemplo más sintomático es el de Canillas del Aceituno, que en la última década ha perdido casi un tercio de su población empadronada (-30%) hasta quedarse en 1.620. Una sangría que si no ha sido mayor a efectos estadísticos es por la creciente llegada de extranjeros, la mayoría británicos, que ya representan casi una quinta parte del censo. Eso sí, sin integrarse demasiado con los autóctonos, ya que suelen residir en las casas rurales que jalonan el monte.

Falta de servicios

No es el único síntoma de la despoblación que padece esta localidad situada en la ladera del pico de La Maroma. En el consultorio sólo hay médico de lunes a viernes en horario de mañana, de forma que por la tarde hay que ir al centro de salud de Viñuela (11 kilómetros) o al hospital comarcal en Vélez (21 kilómetros). El autobús sólo pasa a las 7 de la mañana y a las cuatro de la tarde, una frecuencia que se reduce a la mitad los sábados con sólo uno a primera hora. Ya cero los domingos y festivos.

Sólo 32 de las 103 localidades de la provinvia han crecido en los últimos diez años, concentrándose los mejores registros en el litoral occidental y el área metropolitana

¿Ocio juvenil? Un pub, la piscina municipal en verano y el campo de fútbol. Para ir al cine o de compras toca arreglárselas con el que tiene carné de conducir, un bien muy preciado y más desde que la autoescuela cerró hace unos años. «Salvo en feria o el Día de la Morcilla (27 de abril), por aquí no hay nada de ambiente», reconoce Juan Antonio López, que a sus casi 23 años aguarda una oportunidad para ganarse la vida fuera aunque sin renunciar a sus raíces. De momento, acaba de empezar a trabajar en la obra del nuevo bar que abrirá en unas semanas. «No hay jóvenes y cada vez quedamos menos viejos. Esto está muerto», sentencia Fernando Jiménez (80 años) mientras toma el aire sentado en un banco junto a la iglesia. «Aquí se vive muy bien, pero no hay nadie», le responde su contertulio Manuel González, que es de su misma quinta.

Evolución de la población en la provincia 2008-2018 A B C E F G H I J M N O P R S T V Y

Haz click sobre la letra de tu población 2008 2018 % Alameda 5.426 5.366 ▼ -1,11 Alcaucín 2.469 2.239 ▼ -9,32 Alfarnate 1.362 1.105 ▼ -18,87 Alfarnatejo 516 394 ▼ -23,64 Algarrobo 6.144 6.367 ▲ 3,63 Algatocín 929 778 ▼ -16,25 Alhaurín de la Torre 33.567 39.911 ▲ 18,90 Alhaurín el Grande 22.785 24.123 ▲ 5,87 Almáchar 1.896 1.802 ▼ -4,96 Almargen 2.153 1.984 ▼ -7,85 Almogía 4.316 3.770 ▼ -12,65 Álora 13.436 12.951 ▼ -3,61 Alozaina 2.238 2.015 ▼ -9,96 Alpandeire 278 252 ▼ -9,35 Antequera 45.037 41.154 ▼ -8,62 Árchez 437 391 ▼ -10,53 Archidona 8.868 8.288 ▼ -6,54 Ardales 2.638 2.493 ▼ -5,50 Arenas 1.421 1.177 ▼ -17,17 Arriate 4.062 4.147 ▲ 2,09 Atajate 146 169 ▲ 15,75 2008 2018 % Benadalid 261 225 ▼ -13,79 Benahavís 3.844 7.989 ▲ 107,83 Benalauría 508 443 ▼ -12,80 Benalmádena 55.960 67.746 ▲ 21,06 Benamargosa 1.642 1.496 ▼ -8,89 Benamocarra 3.080 2.999 ▼ -2,63 Benaoján 1.629 1.488 ▼ -8,66 Benarrabá 570 458 ▼ -19,65 Borge, El 1.046 933 ▼ -10,80 Burgo, El 2.027 1.823 ▼ -10,06 2008 2018 % Campillos 8.543 8.517 ▼ -0,30 Canillas de Aceituno 2.320 1.620 ▼ -30,17 Canillas de Albaida 902 732 ▼ -18,85 Cañete la Real 2.024 1.691 ▼ -16,45 Carratraca 923 748 ▼ -18,96 Cartajima 242 247 ▲ 2,07 Cártama 20.436 25.758 ▲ 26,04 Casabermeja 3.509 3.507 ▼ -0,06 Casarabonela 2.767 2.510 ▼ -9,29 Casares 4.797 6.121 ▲ 27,60 Coín 21.484 21.716 ▲ 1,08 Colmenar 3.625 3.392 ▼ -6,43 Comares 1.570 1.323 ▼ -15,73 Cómpeta 3.794 3.745 ▼ -1,29 Cortes de la Frontera 3.762 3.181 ▼ -15,44 Cuevas Bajas 1.463 1.392 ▼ -4,85 Cuevas de San Marcos 4.142 3.671 ▼ -11,37 Cuevas del Becerro 1.820 1.595 ▼ -12,36 Cútar 655 614 ▼ -6,26 2008 2018 % Estepona 62.848 67.012 ▲ 6,63 2008 2018 % Faraján 296 248 ▼ -16,22 Frigiliana 2.978 3.086 ▲ 3,63 Fuengirola 68.646 75.396 ▲ 9,83 Fuente de Piedra 2.582 2.554 ▼ -1,08 2008 2018 % Gaucín 1.983 1.573 ▼ -20,68 Genalguacil 526 393 ▼ -25,29 Guaro 2.230 2.182 ▼ -2,15 2008 2018 % Humilladero 3.215 3.310 ▲ 2,95 2008 2018 % Igualeja 991 762 ▼ -23,11 Istán 1.386 1.458 ▲ 5,19 Iznate 918 863 ▼ -5,99 2008 2018 % Jimera de Líbar 453 376 ▼ -17,00 Jubrique 803 559 ▼ -30,39 Júzcar 205 225 ▲ 9,76 2008 2018 % Macharaviaya 492 442 ▼ -10,16 Málaga 566.447 571.026 ▼ 0,81 Manilva 13.258 14.977 ▲ 12,97 Marbella 130.549 141.463 ▲ 8,36 Mijas 70.437 80.630 ▲ 14,47 Moclinejo 1.264 1.230 ▼ -2,69 Mollina 4.963 5.020 ▲ 1,15 Monda 2.342 2.523 ▲ 7,73 Montecorto 640 en 2016 585 ▼ -8,6 Montejaque 1.004 970 ▼ -3,39 2008 2018 % Nerja 21.621 21.061 ▼ -2,59 2008 2018 % Ojén 2.668 3.568 ▲ 33,73 2008 2018 % Parauta 242 253 ▲ 4,55 Periana 3.600 3.068 ▼ -14,78 Pizarra 8.652 9.118 ▲ 5,39 Pujerra 334 294 ▼ -11,98 2008 2018 % Rincón de la Victoria 37.145 46.093 ▲ 24,09 Riogordo 3.090 2.701 ▼ -12,59 Ronda 36.532 33.978 ▼ -6,99 2008 2018 % Salares 210 174 ▼ -17,14 Sayalonga 1.532 1.658 ▲ 8,22 Sedella 694 606 ▼ -12,68 Serrato 503 en 2016 477 ▼ -5,2 Sierra de Yeguas 3.552 3.356 ▼ -5,52 2008 2018 % Teba 4.253 3.818 ▼ -10,23 Tolox 2.375 2.083 ▼ -12,29 Torremolinos 63.077 68.262 ▲ 8,22 Torrox 16.395 16.465 ▼ 0,43 Totalán 724 715 ▼ -1,24 2008 2018 % Valle de Abdalajís 2.908 2.568 ▼ -11,69 Vélez-Málaga 72.842 80.817 ▲ 10,95 Villanueva de Algaidas 4.602 4.218 ▼ -8,34 Villanueva de la Concepción 3.443 en 2011 3.288 ▼ -4,5 Villanueva de Tapia 1.671 1.490 ▼ -10,83 Villanueva del Rosario 3.613 3.373 ▼ -6,64 Villanueva del Trabuco 5.385 5.300 ▼ -1,58 Viñuela 1.973 2.020 ▲ 2,38 2008 2018 % Yunquera 3.286 2.880 ▼ -12,36 Datos :: Instituto Nacional de Estadística

Lejos de ser una excepción, la pérdida de población se ha acelerado en el interior de la provincia en la última década mientras sigue al alza en la Costa. El saldo a lo largo y ancho de la geografía malagueña es positivo, con un 5% más de habitantes empadronados desde 2008 hasta situarse en 1,64 millones. Pero en cuanto se aplica el 'zoom' a esa foto fija salen los contrastes provocados por la falta de oportunidades laborales, el difícil acceso a servicios básicos y el aislamiento que supone estar al margen de una autovía.

El empuje del litoral

Salvo el litoral, pocos municipios se salvan de este éxodo, ya que únicamente 32 de los 103 de la provincia han ganado vecinos desde 2008 hasta la fecha. Destaca por encima del resto y de forma excepcional Benahavís, que ha duplicado población (+107,8%) gracias al turismo residencial empujado por la ola de la vecina Marbella. Una onda expansiva que, aunque menos acentuada, también llega a Casares (+27%) y Ojén (+33%), cuya configuración típicamente rural se ha visto alterada por urbanizaciones copadas por extranjeros. Algo similar ocurre con Rincón de la Victoria (+24%), Alhaurín de la Torre (+19%) o Cártama (+26%), que fueron creciendo como 'ciudades dormitorio' de la capital y que se van consolidando como grandes municipios situándose a la altura de cabeceras de comarca como Antequera y Ronda, cuya tendencia es a la baja con un descenso en la última década del 8% y del 7%, respectivamente.

El litoral seguirá siendo un imán la próxima década Pese a la despoblación que padece el interior de la provincia, Málaga sigue siendo un imán para atraer nuevos residentes gracias al dinamismo económico y al tirón del turismo residencial en la Costa. Así lo constatan las proyecciones realizadas por el Instituto Nacional de Estadística, según las cuales Málaga será, junto a Madrid, la provincia española que más habitantes ganará desde 2016 hasta 2030: algo más de cien mil frente. En términos proporcionales, este crecimiento a futuro del 6,7% contrasta tanto con la caída que se espera a nivel nacional (-1,2%) como en el conjunto de Andalucía (-0,2%). Si se cumplen estas predicciones, Málaga tendrá 1.748.554 habitantes en 2030.

Una caída que se expande a un ritmo medio del 15% por la mayoría de municipios de la Sierra de las Nieves, la Serranía de Ronda o la alta Axarquía, pero también en la Vega de Antequera y toda la zona norte de la provincia. ¿La nota común? Cada vez hay más casas desocupadas. Municipios que históricamente se mantenían en torno a los tres o cuatro mil habitantes y que se van quedando vacíos. A día de hoy, ya son 29 los pueblos que no llegan al millar de vecinos cuando hace cuatro décadas eran 14.

En Canillas hay 452 mayores de 65 años y apenas 163 menores de 15. / Salvador Salas

Menos vida y, por tanto, menos empleo, menos negocios y menos servicios en un círculo vicioso de falta de rentabilidad que no deja de girar. Las sucursales bancarias no paran de esfumarse (sumaban 1.393 en 2008 frente a las 764 actuales, retrotrayéndose al nivel de 1987) y ya hay uno de cuatro pueblos sin una entidad financiera a la que acudir. En algunos pueblos como Alpandeire (252 vecinos) el Ayuntamiento fleta un autobús una vez a la semana para que los vecinos puedan hacer sus gestiones bancarias en Ronda, mientras a Benadalid (225) se desplaza una oficina móvil.

Lo que todavía sigue siendo una quimera en el Genal es la llegada de la fibra óptica, y hay zonas concretas donde tener cobertura en el móvil supone casi un milagro. ¿Y farmacia? Atajate es el único municipio sin botica, según los datos del Colegio de Farmacéuticos de Málaga.

Al médico y a clase

Lo mismo ocurre cuando toca ir al médico. O más bien, esperar a que llegue, porque en estas pequeñas localidades de la Serranía, el Genal o la Axarquía se limitan a cuatro horas semanales porque varios pueblos comparten doctor. Uno de ellos es Guillermo Téllez, que cada mañana recorre unos cien kilómetros para dedicarle aproximadamente una hora a sus pacientes de Cartajima, Júzcar, Faraján y Alpandeire en sus respectivos consultorios auxiliares. Nada de centro de salud.

El doctor Guillermo Téllez visita cuatro pueblos del Genal cada día. :: v. melgar

Ni siquiera un consultorio básico. Uno auxiliar, que no es otra cosa que una sala para la consulta y poco más. «Empiezo en Cartajima a las 8.30 y acabo en Alpandeire sobre las 13.30 horas, y los miércoles los reservo para ir a la residencia de mayores de Faraján. Procuramos ser flexibles, pero tenemos siempre encima la losa del tiempo porque si nos retrasamos al principio los perjudicados siempre acaban siendo los del último pueblo que visitamos», explica este médico de cabecera que también suele ejercer de pediatra dado que el especialista que los niños de estos pueblos tienen asignado está en Ronda.

El panorama es un calco en el ámbito educativo, con profesores haciendo ruta por distintos pueblos cada día. En esta misma comarca hay hasta cinco colegios públicos rurales. Administrativamente funcionan como cualquier otro centro docente, aunque con la particularidad de desarrollar su actividad en varias sedes distribuidas en localidades del entorno. Junto a los que hay repartidos por la Axarquía y en Antequera, en total son 13 centros rurales que dan cobertura a los alumnos de una treintena de municipios. Al ser tan pocos niños, lo habitual es que estén agrupados en una misma clase.

Alumnos de varias edades, en clase en Parauta. / Vanessa Melgar

Con sus pros y sus contras, como asegura José Antonio Sánchez, director del colegio Alto Genal que engloba seis localidades (Parauta, Pujerra, Júzcar, Cartajima, Alpandeire y Faraján) que suman 54 alumnos. En los dos primeros, los escolares están divididos en dos grupos (Infantil y Primaria), pero en el resto son tan pocos que niños de 3 años comparten clase con otros de 12 (6.º). «Hay centros que se van a ver abocados al cierre, pero sería una lástima porque se les ofrecen las mismas garantías y el mismo currículum que en cualquier otro colegio. Es cierto que hay que adaptar el día a día a las distintas edades, pero al final la atención es individualizada como si fueran clases particulares», afirma Sánchez, poniendo como ejemplo los cuatro alumnos que hay en Faraján, donde el curso que viene serán tres porque el mayor termina Primaria. Para la Secundaria, el destino es Ronda.

En cifras 29 municipios de la provincia tienen menos de mil habitantes. Hace cuatro décadas eran 14. 1,64 millones de habitantes tiene la provincia, según el último padrón municipal de 2018. Supone un 5% más que en 2008, aunque las diferencias son notables entre el interior y el litoral. 80% de la población malagueña se concentra en la franja litoral de la provincia.

En cada 'sede' hay un maestro tutor que imparte las asignaturas troncales, mientras que idiomas, música, educación física o religión las dan profesores especialistas o itinerantes que se van desplazando a los pueblos. «Trabajar con distintos niveles es muy complicado porque te encuentras con niños de 3 años que no controlan aún los esfínteres y andan jugando con plastilina mientras a otros les estás explicando un problema de Matemáticas, pero también tiene grandes ventajas para ellos, porque los pequeños van aprendiendo de los mayores y éstos, a su vez, están muy pendientes de los pequeños, por lo que el ambiente es supersano», afirma José Merino, director del Colegio Rural Almazara, que cuenta con 18 alumnos en Genalguacil y 29 en Jubrique, todo un récord porque este curso han entrado nueve niños de 3 años.

Lo peor, tras dos décadas de labor docente en la comarca, es cuando llega el salto a Secundaria, ya que tienen que desplazarse a Algatocín, y sobre todo cuando acaban cuarto de la ESO, ya que las alternativas para seguir los estudios están en Cortes de la Frontera (50 minutos), Ronda o Estepona (una hora). Una cuestión de kilómetros, de tiempo y de esfuerzo para seguir vinculado al pueblo.