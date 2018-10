Los servicios mínimos reducen el impacto de la huelga de médicos en los centros de salud de Málaga

Los servicios mínimos fijados por Salud (cien por cien de las urgencias, 50 por ciento de las consultas y la atención a domicilio) han reducido el impacto de la huelga de médicos de familia y pediatras de atención primaria de la provincia de Málaga de este lunes. El Sindicato Médico de Málaga (SMM) y la plataforma 'Basta ya', que agrupa a casi 300 facultativos de familia y pediatras malagueños, han criticado los servicios mínimos, por considerarlos excesivos. «Ha habido hoy más médicos de mínimos en las consultas (50 por ciento) que el personal facultativo que trabajó este verano en los centros de salud (30 por ciento)», ha asegurado el portavoz de 'Basta ya', Carlos Bautista, en declaraciones realizadas durante la concentración habida este lunes, durante una hora, en la puerta de la Delegación Provincial de Salud, en la calle Córdoba, en la que han participado algo más de 200 personas y en la que, además de médicos (algunos venidos de otras provincias andaluzas), ha habido una representación de pensionistas y de pacientes. Los paros parciales se han fijado de 11.00 a 15.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas

«Hoy más que de mínimos es un día de máximos», ha señalado Bautista en referencia a la cifra de facultativos obligados a trabajar. «A los médicos no nos gusta hacer huelga, pero no nos han dejado otra salida al no escuchar nuestras reivindicaciones. Lo que pedimos es poder ejercer nuestra profesión con dignidad», ha dicho el portavoz de 'Basta ya', que ha dejado claro que «los pacientes son muy bien atendidos en cualquier circunstancia», porque a los médicos les gusta hacer buena medicina. «A la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díez, le interesa más tapar la huelga de médicos que preocuparse por la salud de los ciudadanos», ha indicado Bautista al referirse a las carencias que sufren los centros de salud

El presidente del SMM, Antonio Martín Noblejas, ha puesto de manifiesto que «hay un déficit crónico de médicos de familia y pediatras» en la atención primaria malagueña, con una situación especialmente difícil en los centros de salud de la Costa del Sol, que atienden a mucha población no censada. Martín Noblejas ha recalcado que al menos hace falta dedicar 10 minutos por paciente y que haya un aumento 150 médicos de familia y de 50 pediatras. Asimismo, ha comentado que el miércoles o el jueves habrá otra reunión con representantes de la Delegación Provincial de Salud. «Lo que nos han presentado hasta ahora es un documento de buenas intenciones, pero queremos que nos den datos concretos. Hemos crecido un poquito (Salud ha anunciado la contratación de 64 médicos de familia y de nueve pediatras en la provincia de Málaga), pero eso es como poner una tirita ante la gravedad de los problemas de la sanidad de Málaga», ha subrayado Martín Noblejas.

01:45 Vídeo. Un momento de la protesta de este lunes. / Foto: Ñito Salas | Vídeo: Pedro J. Quero

El presidente del Colegio de Médicos de Málaga, Juan José Sánchez Luque, ha hecho hincapié en el agotamiento y la desesperación que sufren los facultativos de atención primaria. En ese sentido, ha expresado su escepticismo sobre los cambios y mejoras prometidos por Salud. A su juicio, un medida prioritaria es cubrir todas la bajas de los médicos que superen los 10 o 15 días. «Hay que abordar cuanto antes la segunda reforma de la atención primaria», ha argumentado el presidente de los médicos malagueños, que también ha estado en la concentración. La huelga cuenta con el respaldo de todos los Colegios de Médicos de Andalucía y del Sindicato Médico Andaluz.

La vicepresidenta de 'Basta ya', Carmen González, ha informado de que en su centro de salud (Alameda-Perchel), de cinco médicos que podían hacer huelga, tres han secundado el paro. «No nos importa que la incidencia de la huelga no se note demasiado, pero sí queremos que nuestro mensaje reivindicativo se escuche, porque lo que pedimos es poder hacer una mejor medicina», ha afirmado.

Los paros parciales están previstos para mañana martes y para los días 22, 23, 24, 29 y 30 de octubre y para el 5, 8 y 9 de noviembre. A la huelga se sumarán, a partir del 22 de octubre, los médicos de atención primaria de Huelga y lo están estudiando los de otras provincias andaluzas.