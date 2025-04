¿De qué hablan hoy en el pleno de Málaga? PP y PSOE negocian fusionar sus iniciativas para hacer frente al apagón

Pilar R. Quirós Málaga Miércoles, 30 de abril 2025, 00:18 Comenta Compartir

Ni el equipo de gobierno del PP ni el grupo municipal del PSOE parecen ir con la escopeta cargada al pleno a cuenta del apagón eléctrico que asoló a toda la Península Ibérica. Aunque cualquier matiz podría hacer que saltaran chispas, en principio tanto socialistas como populares esperan llegar a un acuerdo antes del pleno de esta mañana miércoles para fusionar ambas mociones que presentan a cuenta de la crisis energética, y ver si la pueden elevar a institucional, es decir firmada por todos los grupos políticos y que represente a la Corporación en su conjunto. Para ello hace falta que Con Málaga y Vox se muestren a favor, y este último partido no parece muy por la labor a decir por las declaraciones de su líder Antonio Alcázar: «Una vez más, el Gobierno de Sánchez nos ha llevado al caos. ¿Qué inventivas va a intentar para eludir sus responsabilidades?».

El PP pide una línea de ayudas a la hotelería y hostelería e información veraz

¿Qué piden ambos partidos? El PP pone sus miras en el Gobierno central al que le pide que dé información de forma transparente y continua sobre el suceso, y que habilite una línea de ayudas a la hostelería y hotelería tenga ayudas para hacer frente a las pérdidas, que habilite una línea de ayudas a los ayuntamientos para adquirir generadores de electricidad para garantizar el funcionamiento de redes semafóricas, y que gestione la crisis desde la lealtad institucional «con seriedad, rigor y transparencia». El Ayuntamiento se compromete, en esta moción, a ofrecer la gratuidad en el autobús a quienes no puedan pagar el billete si se produce otro apagón y reconoce a todos los profesionales que han trabajado para garantizar la seguridad y servicios esenciales, como explicaba la portavoz popular, Elisa Pérez de Siles, en las ruedas de prensa previas al pleno de hoy.

El PSOE exige ayudas a pymes y vecinos que hayan sufrido pérdidas

Por su parte, la iniciativa socialista, que el portavoz Dani Pérez decía que era más completa porque hacía alusión a todas las administraciones, exigía al Gobierno y a la Junta habilitar una línea de ayudas urgentes para pymes afectadas. Respecto al Ayuntamiento pide también la gratuidad de la EMT en situaciones de este tipo, así como un plan municipal de contingencia energética, que la Consejería de Salud garantice la reprogramación de las operaciones y consultas médicas suspendidas, y que se habilite un servicio de atención y asesoramiento para asistir a los vecinos que hayan sufrido daños en electrodomésticos, aparatos eléctricos o alimentos debido al apagón y a las subidas de tensión.

Reconocimiento al taxista que salvó a una joven que asaltaban en la calle Mármoles

Vox presenta una iniciativa con vocación institucional para que la Corporación de Málaga reconozca la acción del taxista David Soria, que salvó a una joven, a la que un hombre la agarró por la espalda y le tapó la boca y los ojos. «Entré en pánico, me empecé a defender y a gritarle que me dejara en paz. Mi miedo sobre todo era que apareciesen más hombres, que me metieran en un coche o que me dejaran inconsciente», que relató la joven de 22 años a este periódico, lo que se recoge en la iniciativa. Todos los grupos firmarán esta moción, y este miércoles en el pleno se le concederá al taxista una mención honorífica especial «por su excepcional acción, valor y compromiso por la ciudad de Málaga, demostrada por salvar la integridad física y sexual, así como la vida de una joven durante la madrugada del 22 de marzo de 2025», y así mismo se le permitirá firmar en el Libro de Honor de la ciudad.

Este grupo también presentará una iniciativa para que se regule el uso demanial de las casetas de feria durante todo el año a través de una nueva ordenanza, como explicaba la viceportavoz, Yolanda Gómez, «para que se permita su uso por colectivos sin ánimo de lucro que trabajan por la preservación de las tradiciones malagueñas», que se puedan construir casetas de obra fija y que la concesión sea por un periodo de cuatro años prorrogables.

Con Málaga pide que el Ayuntamiento frene a los «fondos buitre y de inversión»

Por su parte, Con Málaga llevará una iniciativa sobre vivienda para «rechazar la estrategia especulativa por los fondos buitre y de inversión en nuestra ciudad» y que se estudien medidas y actuaciones para que permitan frenar la adquisición para fines especulativos de propiedades e inmuebles por parte de estos fondos. Tanto el portavoz Nico Sguiglia, como la viceportavoz, Toni Morillas, pusieron sus miras en el alcalde, al que criticaron por poner «alfombra roja a los especuladores». Esta moción tiene pocos visos de salir adelante porque la portavoz popular, Elisa Pérez de Siles, indicó que sólo votarán los acuerdos que tengan que ver con la construcción de VPO, pero que «en España sólo el 8% de las viviendas está en manos de los fondos, el 92% son pequeños propietarios».