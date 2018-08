El extra de verano de la ONCE deja más de un millón de euros en Málaga Se han vendido un total de 17 cupones premiados con 60.000 euros cada uno EUROPA PRESS Jueves, 16 agosto 2018, 15:03

El extra de verano de la ONCE ha repartido 1.020.000 euros, de un total de 17 cupones premiados con 60.000 euros cada uno. En total, en Andalucía el sorteo ha dejado 1.460.000 repartidos entre las provincias de Málaga, Córdoba, Cádiz y Sevilla.

En concreto, en la provincia de Málaga, diez de estos cupones han sido vendidos en el Supercor de la avenida Carlos Haya, mientras que los siete restantes han sido vendidos por José Francisco García en la calle Camino Suárez, donde tiene ubicado su punto de venta.

García es afiliado a la ONCE y vendedor desde 2013 y se ha mostrado «encantado» de haber repartido la suerte entre sus vecinos. Así, ha afirmado que está «muy contento. Recibí el mensaje informándome, y no me lo creo».

José Francisco García ha dado 420.000 euros del Extra de verano de la ONCE, según han informado a través de un comunicado. «Es la primera vez que reparto un premio, llevo cinco años vendiendo, pero esta es la primera vez», han añadido.

El resto de premios de este extra de verano de la ONCE ha quedado muy repartido entre otras seis comunidades autónomas, Baleares, Castilla La Mancha, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana y Galicia.

La comunidad autónoma andaluza tiene suerte con los Sorteos Extraordinarios de Verano de la ONCE. Hace solo dos años, este mismo sorteo dejó cerca de 22 millones de euros en el chiringuito 'El Loro' de Punta Umbría (Huelva), y en 2012 otros 27 millones de euros en la barriada sevillana de Torreblanca.

Además de los 20 millones de euros del premio mayor, el extra de verano de la ONCE ofrecía este año otros 20 premios de 100.000 euros, que se suman a los 119 premios de 60.000 euros para los cupones cuyas cinco cifras coincidan con las del número premiado. En total este sorteo ha ofrecido más de un millón de cupones con premios y 42 millones de euros en premios.