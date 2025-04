La ONCE deja un pellizco en Coín: reparte 1,4 millones entre Cádiz, Córdoba, Jaén, Málaga y Sevilla El sorteo del martes deja en la localidad sevillana de Gilena el mismo premio que repartió el lunes en Mairena del Alcor, 815.000 euros entre diez vecinos del pueblo

El sorteo de la ONCE del martes ha dejado en la localidad sevillana de Gilena el mismo premio que repartió el lunes en Mairena del Alcor, 815.000 euros entre diez vecinos del pueblo, en el marco de más de 1,4 millones entre las provincias andaluzas de Cádiz, Córdoba, Jaén, Málaga y Sevilla.

En esta ocasión ha sido el vendedor Juan Jesús Rodríguez quien vendió la serie premiada con medio millón de euros -el mayor premio que ofrece la ONCE en sus sorteos de diario- y otros nueve cupones agraciados con 35.000 euros cada uno.

«Ni me lo creo vamos», reaccionaba anoche. «Me he quedado sin palabras». Tiene discapacidad visual y después de muchas puertas cerradas ha encontrado la estabilidad que buscaba como vendedor en la ONCE en su municipio. «Me ha cambiado la vida por todo, estoy super contento, estoy agradecido al trabajo que tengo porque mi situación nunca ha sido fácil», reconoce al borde de la emoción. Su padre falleció antes de comenzar su empleo y hoy cree que le ha ayudado a dar la suerte a sus vecinos.

El sorteo de la ONCE de este martes, que estaba dedicado a Murcia como Capital Española de la Economía Social 2025, ha repartido otros 350.000 euros en Jaén, con otros diez cupones premiados con 35.000 euros cada uno; 105.000 euros en Villa del Río (Córdoba); y 35.000 euros respectivamente en El Carpio y Pedro Abad, en la provincia de Córdoba, El Puerto de Santa María (Cádiz) y Coín, en la provincia malagueña; por lo que, en total, ha repartido 1.410.000 euros entre las cinco provincias andaluzas.