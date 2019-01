El Ayuntamiento licita la gestión de la estación de autobuses por cuatro años Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el martes, con una canon de salida de 1,3 millones por la duración total del contrato VANESSA MELGAR Viernes, 4 enero 2019, 00:18

El Ayuntamiento de Ronda mantiene actualmente abierta la licitación para la explotación de la estación de autobuses del municipio, por lo que las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo martes, 8 de enero, según explicó ayer el concejal de Patrimonio, Alberto Orozco.

Actualmente es el Consistorio el que gestiona el espacio público, con su propio personal, con agentes de la Policía Local y empleados de la empresa municipal de limpieza, Soliarsa, entre otros, debido al retraso en el proceso de licitación que se ha producido por, por un lado, un error administrativo en el cálculo del canon (se calculó por un año en lugar de por cuatro, que es lo que durará el contrato); y, por otro, por la actualización de las tarifas que se ha llevado a cabo, según aseguró el citado concejal. «El próximo 9 de enero se celebrará la mesa de licitación», afirmó Orozco, al tiempo que indicó que, ante esta situación, se podría haber optado por prorrogar la anterior adjudicación pero hemos querido ser «escrupulosamente transparentes», ya que la anterior ley de contratación pública, por la que se rige la adjudicación que ha finalizado, no contempla esta opción. En este punto hay que recordar que el citado empresario es la ex pareja de la concejala de Contratación, Isabel Barriga.

El canon que se ha establecido es de 1.307.973,56 euros, por un contrato de cuatro años (326.993,39 euros al año). «El mínimo es el 10% del valor estimado para la oferta del canon, 130.797,35 euros. El contrato se lo llevará la empresa que más oferte», expresó Orozco.

Éste relató que el actual equipo de gobierno ha tenido que «empezar de cero, ya que nos encontramos con una licitación anterior que no ha tenido en cuenta cuestiones técnicas y económicas, como la actualización de las tarifas de entrada y salida de autobuses». «Si no tienes actualizados los precios, nos podemos ver ante unas bases que no son todo lo reales que deberían ser», apostilló.

Finalmente, hay que recordar que la estación de autobuses de Ronda, prácticamente en el centro de la ciudad, cuenta con carencias y se encuentra obsoleta, una situación que reconoció recientemente la alcaldesa, Teresa Valdenebro (PSOE). Desde hace años, los responsables municipales tienen en mente construir una nueva (el PP la proyectó junto a la actual biblioteca comarcal), sin que ninguna iniciativa prospere.