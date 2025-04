El megaproyecto de Coín, pendiente de la decisión de la Junta tras un informe negativo por la sobreexplotación del acuífero

El ambicioso proyecto deportivo y turístico 'Transcende', promovido por la empresa Natura Call Initiatives, S.L., perteneciente al Grupo ARD Investment & Development, ha encontrado su ... primer gran escollo administrativo. El plan, que contempla la creación de un macrocomplejo en los Llanos de Matagallar (Coín), con más de 1.300.000 metros cuadrados de superficie, ha recibido un informe desfavorable por parte del Servicio de Planificación de la Junta de Andalucía. En dicho documento se establece que el desarrollo no es compatible con la actual planificación hidrológica, lo que compromete seriamente una de las fases clave del proyecto.

El informe ha sido elaborado por la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, y pone de manifiesto que la solicitud de captación de aguas subterráneas presentada por la promotora no se ajusta a las exigencias del vigente Plan Hidrológico. Entre las razones citadas, se señala que el subsistema de extracción de agua se encuentra sobreexplotado, que el área en la que se proyecta el desarrollo presenta una alta vulnerabilidad frente a la contaminación, y que no está contemplado el uso recreativo de aguas subterráneas en dicha zona. Además, se indica que existe un riesgo real para los ecosistemas protegidos y ríos dependientes del mismo acuífero, y que el recurso hídrico en cuestión está destinado prioritariamente a abastecer a poblaciones que ya sufren déficit.

Desde la propia Junta de Andalucía se ha confirmado que el informe emitido se refiere exclusivamente a la concesión de aguas subterráneas, y que no representa una evaluación integral del proyecto. Asimismo, se ha precisado que la empresa promotora dispone de varios días de plazo para presentar sus alegaciones. Esto significa que Natura Call Initiatives, S.L. podrá aportar documentación adicional y responder a los argumentos técnicos señalados en el documento para intentar revertir el resultado del análisis.

La promotora, por su parte, ha restado contundencia al informe al considerar que no es concluyente. Según han declarado a SUR, se trata de un documento basado en «afirmaciones genéricas» y falto de datos actualizados. También han manifestado que el informe presenta «carencias argumentales» y que sus alegaciones incluirán información técnica que pondrá de relieve las particularidades del proyecto, las cuales, aseguran, no han sido tenidas en cuenta durante la evaluación. Aun así, recalcan que este informe no implica la paralización del proyecto urbanístico como tal, y que se encuentran en disposición de seguir adelante con los trámites.

La promotora ha declarado que se trata de un documento basado en «afirmaciones genéricas» y «falto de datos actualizados»

Informes sectoriales

Es importante recordar que esta resolución forma parte de una solicitud de agua realizada en 2024, y no de los informes sectoriales definitivos que la Junta de Andalucía debe emitir para valorar de forma global la viabilidad del proyecto. Aún quedan por realizarse análisis en áreas como infraestructuras, suministro eléctrico, impacto ambiental, y movilidad, entre otras. Será el conjunto de esos estudios el que determine si el proyecto puede ejecutarse según la normativa vigente y sin poner en riesgo recursos naturales sensibles.

Mientras tanto, en Coín y la comarca del Guadalhorce se ha generado un intenso debate en torno al impacto que el proyecto podría tener sobre el acuífero que se extiende bajo los Llanos de Matagallar. Diversas organizaciones han mostrado su preocupación ante la posibilidad de que se comprometa una fuente hídrica que abastece a múltiples núcleos de población. Entre las voces más críticas se encuentra 'La Mesa del Agua', una entidad comarcal creada específicamente con el objetivo de proteger este acuífero y vigilar los posibles efectos del desarrollo urbanístico.

Desde el Ayuntamiento de Coín han querido dejar claro que no están implicados directamente en esta fase del procedimiento administrativo debido a que no se encuentran dentro de sus competencias. No obstante, ante la inquietud vecinal por el posible daño al acuífero, el consistorio ha solicitado en repetidas ocasiones un estudio completo e independiente sobre el estado del sistema hídrico, sin relacionarlo de forma exclusiva con el proyecto 'Transcende', sino como medida de conocimiento general de la situación ambiental de la zona.

Fuentes del equipo de gobierno local de Coín han manifestado que el documento es «contundente» y que expone de manera clara los riesgos asociados al uso del acuífero

A pesar de no estar directamente involucrado en la tramitación de esta solicitud concreta, el Consistorio reconoce la importancia del informe emitido por la Junta. Fuentes del equipo de gobierno local han manifestado que el documento es «contundente» y que expone de manera clara los riesgos asociados al uso del acuífero. Consideran que, aunque la promotora tiene derecho a presentar alegaciones, se trata de un asunto serio que debe seguirse con atención en las próximas semanas. «Estamos a la espera de cómo evolucione todo esto; aún no es una decisión definitiva, pero hay que tener claro que estamos ante un paso relevante», han señalado.

Por ahora, el futuro del megaproyecto 'Transcende' sigue en el aire. La continuidad del plan dependerá de cómo avance la fase de alegaciones y de los informes sectoriales pendientes, los cuales serán determinantes a la hora de dictaminar si este ambicioso complejo deportivo y turístico puede hacerse realidad en Coín. La decisión final deberá equilibrar el desarrollo económico de la zona con la necesaria protección de los recursos naturales que sustentan el bienestar de toda la comarca.