Muere el segundo integrante del grupo Locomía en menos de un mes Frank Romero fallece de una infección a los 46 años. Hace pocas semanas los incondicionales del grupo noventero recibieron con desolación la noticia de la muerte del rubio de la banda, Santos Bianco SUR Lunes, 16 julio 2018, 19:16

Hace apenas un mes los incondicionales del grupo noventero Locomía recibieron con desolación la noticia de la muerte del rubio de la banda, Santos Bianco. Hoy la noticia se repite con el fallecimiento de uno de los componentes originales del grupo, el artista Frank Romero.

Según detalla el periódico ABC, Romero ha muerto de manera inesperada en Huelva debido a una infección de origen bacteriano, a los 46 años. El entierro está previsto en la capital onubense el próximo martes 17 de julio.

El cantante y actor trabajaba como docente en la Escuela de Artes Escénicas de Huelva. Un oficio que compaginaba con su labor como músico. No hace mucho el artista lanzó la que es su última canción: 'All my life'.