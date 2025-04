Georgina Rodríguez dice adiós a su proyecto inmobiliario junto a su representante

R. C.

Joaquina Dueñas Lunes, 14 de abril 2025, 14:19 Comenta Compartir

Georgina Rodríguez dado carpetazo a su incursión en el mundo inmobiliario. La influencer ha disuelto la sociedad Bellalisa, que fundó en noviembre de 2023 junto a su representante, Ramón Jordán. La pareja de Cristiano Ronaldo aparecía como accionista mayoritaria de esta S.L. dedicada a la promoción inmobiliaria que nació con un capital social inicial de 3.000 euros y con su manager como administrador único. Desde su creación hasta su disolución a principios de este mes, la empresa no ha tenido ningún tipo de movimiento.

Cuando en julio de 2024, la de Jaca dejó de figurar como administradora mancomunada de la clínica de trasplante capilar Insparya Medical Hair Clinic se barajó que esta salida podría estar relacionada con un interés por centrarse en su proyecto inmobiliario. Sin embargo, parece esa no fue la razón del cambio. Bellalisa S.L. no es la primera empresa que Georgina ha cerrado. En 2021 creó OM by G, una firma de ropa deportiva que con la que lanzó un chándal de dos piezas, y que clausuró después de tres años de actividad.

En todo caso, su trayectoria profesional de Georgina ha seguido una senda ascendente como imagen de diferentes firmas de ropa. Solo el año pasado estuvo ligada a Guess, Pasquale Bruni, Alo o Jacquemus. Además, ha lanzado un perfume de la mano de Laverne, una marca saudí, y en 2024 fue considerada por 'Forbes' como una de las españolas menores de 30 años más influyentes.

Temas

Cristiano Ronaldo