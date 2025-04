Consigue que le devuelvan el importe de dos billetes de avión después de dos años reclamando el dinero

Raquel Merino Málaga Viernes, 4 de abril 2025, 00:52 Comenta Compartir

Dos años para conseguir que le devolvieran los 165,57 euros que pagó por un vuelo que finalmente no pudo coger porque la aerolínea Wizz Air adelantó la hora de salida. Le ocurrió a una vecina de La Coruña, que el pasado mes de febrero, gracias a la intervención de Facua Galicia, recibió el mensaje que llevaba desde 2023 esperando: «Hemos convenido el reembolso del importe total de la reserva».

Wizz Air lo hizo bien. Comunicó por correo electrónico y con varios meses de antelación a la afectada que habían realizado un cambio en el vuelo para el que había adquirido dos billetes. El avión que había reservado con esta aerolínea húngara, a través de la plataforma eDreams, de Roma a Madrid saldría con dos horas de antelación a lo previsto inicialmente. Según relata la pasajera a Facua, «no quería que me reubicarán en otro vuelo porque no había ninguna alternativa para ese día, así que procedieron al reembolso del dinero».

La afectada no tenía derecho a ninguna compensación porque Wizz Air le había informado del cambio con tiempo suficiente, pero sí a la devolución del importe del billete que Wizz Air tramitó a través de eDreams.

Facua apunta a que durante varios meses, la mujer envió varios correos electrónicos a eDreams reclamándole los 165,57 euros que Wizz Air ya había depositado y que presuntamente la plataforma había recibido, pero no recibió respuesta alguna. Pasado un año, la afectada acudió a FACUA Galicia para que reclamaran a eDreams el dinero.

El equipo jurídico de la asociación de consumidores redactó un escrito y aportó toda la documentación pertinente y finalmente, el pasado mes de febrero, eDreams se puso en contacto con la afectada para comunicarle que, tras revisar el caso, iban a proceder a reembolsarle el dinero solicitado.

De este modo, esta coruñesa por fin ha podido recuperar el dinero que pagó por los billetes de avión que, debido a una modificación horaria por parte de la aerolínea, ya no les venían bien para llegar a su destino. «Tengo una valoración muy positiva de FACUA. Siempre que he hablado con vosotros porque he necesitado ayuda habéis sido muy resolutivos», concluye.

Temas

FACUA