Davidovich, a segunda ronda en Wimbledon por la vía rápida

La primera ronda de un Grand Slam siempre es la más traicionera, pero Alejandro Davidovich (29º) consiguió sacarla adelante minimizando daños, tras su 6-2, ... 6-4 y 7-5 ante Brandon Holt (99º), en 1h y 48 minutos. Para el 26º favorito del cuadro, que volvía al torneo desde su épica derrota ante Rune de 2023, en tercera ronda (aquella del saque por bajo en el 'super tie-break'), de lo que se trata es de estar cuantos menos minutos posibles en pista, y no fue mal balance, ni mucho menos, el día en que cayeron Medvedev, Rune y Tsitsipas, y en el que Alcaraz disputó cinco sets.

No defiende puntos Davidovich, así que todo lo que sume puede ayudarle a escalar en el ATP Ranking, en una atípica jornada en Londres, con temperaturas que superaron los 30 grados, aunque el rinconero cerró turno en la pista 9, ya con menos flama. No hay rival aún para el miércoles, en segunda ronda, porque seguían en pista Matteo Arnaldi (43º) y Botic van de Zandschulp (92º).

No entró bien en el partido el malagueño, que perdió los seis primeros puntos del choque, pero fue algo anecdótico. Realmente Holt dio una buena medida los cuatro primeros juegos, pero se hundió después. Hay una considerable distancia entre los dos tenistas. El hijo de la mítica Tracey Austin, con un curioso récord en primeras rondas de Grand Slam (había ganado las dos jugadas, en el US Open de 2022 ante Friz), no tiene la contundencia de los disparos de Fokina ni su calidad y variedad de golpes.

Formado en una universidad norteamericana, llegó más tarde al circuito y no termina de asentarse en el 'top 100', aunque este 2025 llevaba seis triunfos en diez citas en hierba (incluyendo Challengers) y se metió en el cuadro final de Wimbledon tras la triple criba de la fase previa, una de las más exigentes.

Ampliar Davidovich, tranquilo en un descanso del partido. REUTERS

Del 6-2 en apenas 24 minutos, tras dos quiebres consecutivos, a un segundo set algo más exigente, pero que acabó rompiéndose de nuevo en el tramo final. Davidovich, que se movía en torno al 80% de puntos con primeros y con una buena cifra de saques directos, decidió en el séptimo, con mucha eficacia en sus 'break points'.

Acostumbrado a jugar muchos partidos a cinco sets en Wimbledon (todos menos dos, hasta este lunes), las únicas complicaciones para Davidovich se le presentaron en la tercera manga, que comenzó con el único 'break' que sufrió en el duelo, pero enseguida hubo 'contrabreak'. Del 2-2 a varios saques directos de Holt, que sacó mejor que nunca, pero a la hora de la verdad, el rinconero siempre tenía una marcha más para salir de las situaciones más complejas (un 15-40 con 2-3) y aprovechó el undécimo juego, cuando se vio la primera doble falta de su rival, para darle el último bocado al partido.

Davidovich, que viene de jugar muy bien en hierba en Eastbourne, donde fue semifinalista, cortando bien los golpes, se fue a los 29 'winners' (11 de ellos, 'aces', por sólo 16 de Holt), en una cita en la que apenas se vio a Félix Mantilla transmitir consignas a su jugador, ante lo plácido de la situación.