Juan Pardo, el malagueño en la cima del póker mundial tras su primer éxito millonario Juan Pardo, conocido como 'Malakastyle', juega las grandes citas con la camiseta del Málaga, del que se declara fanático. / SUR Ha conseguido un doblete histórico ganando dos torneos seguidos en el European Poker Tour de Barcelona y aunque rebosa satisfacción tras reunir un millón y medio de euros en premios, también lamenta «el estigma que existe en España con esta disciplina» BORJA GUTIÉRREZ Miércoles, 28 agosto 2019, 20:21

Juan Pardo está en una nube. El malagueño, con raíces en el barrio de Nueva Málaga en la capital, ha logrado a sus 25 años (cumple 26 en menos de un mes) un hito personal y profesional al alcance de pocos. Al nivel de genio en su gremio. En dos días ha conseguido alzarse campeón de forma consecutiva de dos prestigiosos torneos en la European Poker Tour de Barcelona. El lunes abrió la semana ganando la categoría de 25K (es decir, cuesta jugar 25.000 euros), y el martes llegando hasta las siete cifras en el 50K (50.000).

«Ha sido un punto cumbre de mi carrera, mi mayor premio hasta la fecha y va a ser difícil superarlo. Cuando empecé soñaba con alzancar algún día las siete cifras y lo he logrado antes de lo previsto. Llevo ocho años jugando y después de todo esto estoy muy contento por como están marchando las cosas», relata a SUR un día después de reunir un millón y medio de euros en premios. Al detalle: 491.600 € en categoría 25K y 1.013.860 € en 50K. Aunque quiere matizar lo del dinero; se le nota hastiado con esto. «He conseguido premios por ese valor pero no he ganado un millón y medio. Eso está un poco falseado porque en torneos de este tipo, que son muy caros, se vende porcentaje de la apuesta para reducir el riesgo», intenta explicar.

Al detalle: logró 491.600 euros en categoría 25K y 1.013.860 euros en 50K. Un total de 1.505.460 euros.

En el caso del malagueño, para estos torneos en Barcelona ha jugado por el 50% por ciento del premio (siguen siendo un rendimiento aproximado entre ambos torneos de 650.000 euros). El resto sale a repartir entre otros jugadores y empresarios que financian esa tarifa para salir a jugar. Paradójicamente él ha ganado pero también perdido porque había financiado-apostado por otros compañeros. Es una especie de técnica de sostenibilidad. Lo de no poner todos los huevos en la misma cesta. «Es una forma de salvar la amplia varianza (o también llamada desviación típica) que existe», resumen técnicamente.

El estigma de ser jugador de póker

Detrás de este 'boom' de dos días hay muchas horas de trabajo oscuro estudiando números y miles de situaciones diferentes: «Nunca se deja de aprender en algo así. El que lo inventó no sabía lo inmenso que creó», bromea. Y también reivindica: «Existe una estigma con el poker en España. Es quizás uno de los mayores desconocidos. Está envuelto en falacias y prejuicios. La gente ve que se juega en casinos y piensan en el humo del tabaco y las historias turbias de las películas. Pero somos chavales de entre 23 y 35 años con gran capacidad de estudio», manifiesta Pardo.

Y sigue la protesta. Se tuvo que ir de España tras completar sus estudios en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en Sevilla para perseguir el sueño que ahora ve hecho realidad: «En España es inviable tener una carrera como jugador profesional de póker. Me tuve que ir a Inglaterra porque la situación fiscal es lamentable. Está equiparado a los juegos de azar, como si te toca la quiniela. La tributación puede ascender hasta el 50% de lo conseguido. Inasumible», sentencia.

Las anécdotas: de ganar a Piqué a jugar finales con la camiseta del Málaga

El primer día pasó más desapercibido con una camiseta normal, verde. Pero el segundo ya sacó toda su artillería y se enfundó la equipación de su equipo, el Málaga. El talismán. Pardo se declara fanático del equipo blanquiazul y siempre elige los colores y el escudo del club de su ciudad para las mejores citas. En esta ocasión tampoco defraudó y celebró otro éxito con sus mejores galas: «Soy muy malaguista. Resulta que llevo desde los 18 fuera de Málaga y siempre que estoy fuera me gusta llevar un pedacito de la tierra y que mejor que la camiseta de mi equipo. Algunos preguntan porque no lo conocen, y otros lo relacionan con jugadores como Isco. Es un orgullo», se emociona.

Y otra de las historias para contar que ha cosechado esta semana es la partida contra los conocidos jugadores de fútbol del Barcelona, Gerard Piqué y Arturo Vidal. Con ellos, aficionados pero con nociones suficientes para plantar cara, compartió mesa. Acabó la partida con un cara a cara contra Piqué, y logró vencer al capitán blaugrana.