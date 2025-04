Álex Ruiz y Juan Lebrón se unen para jugar el Premier Padel de Bruselas

Tras este pequeño parón, la élite del pádel mundial vuelve a la carga con la disputa de dos torneos de Premier Padel consecutivos. Desde este ... viernes comienzan las rondas previas del Major de Qatar, cuyo cuadro principal se celebrará la próxima semana. Y la siguiente, del 20 al 27 de abril, se disputará el P2 de Bruselas, torneo que ya está dando que hablar antes de su comienzo a raíz de la inscripción de una inesperada pareja.

El malagueño Álex Ruiz (número 17 del 'ranking') aparece como inscrito junto al exnúmero uno mundial gaditano Juan Lebrón (número 6). Esta curiosa unión ha tomado por sorpresa a multitud de seguidores del pádel y la realidad es que los protagonistas aún no han dado a conocer su opinión al respecto. No, Lebrón no romperá por ahora su pareja junto al argentino Franco Stupaczuk, con la que conforma la pareja número 3 del mundo, sin embargo, puntualmente, formará equipo con el alhaurino.

Es curioso porque ambos juegan como derecha en la pista, pero dado que Ruiz es zurdo, volveremos a ver al gaditano en el revés cara al torneo de Bruselas, como en sus comienzos. Para el Major previo, una de las citas más importantes del año dado que se se trata de uno de los campeonatos de primera categoría, sí que aparecen inscritas ambas parejas por separado. Por un lado: Lebrón y Stupaczuk, y por otro, Ruiz y su compañero de esta temporada, el argentino Álex Chozas.

Lebrón y Stupa han sido motivo de polémica estos últimos días. Ambos se pusieron en el ojo del huracán al apuntarse al P2 de Cancún, decidiendo romper con la 'huelga' que el resto de sus compañeros de la élite inició (eso sí, de manera voluntaria, a través de la Asociación de Jugadores Profesionales) para expresar sus disconformidades con el máximo circuito mundial y la Federación Internacional - polémica que, por otro lado, sigue sin cerrarse-. Sin embargo, cara al torneo P1 de Miami y al siguiente P1 de Santiago de Chile, todos los jugadores regresaron a la acción, cumpliendo con la obligación de sus contratos de disputar los torneos de esta categoría.

Según apunta 'Relevo', a lo largo de este viernes, el argentino Stupaczuk explicará los motivos de su ausencia en Bruselas a través de un comunicado, dado que se debe a una decisión personal.